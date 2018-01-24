В Гомельской области пять человек погибли на пожарах за минувшие сутки — фото, видео

В Гомельской области пять человек погибли на пожарах за минувшие сутки, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович.





Жертвами огня стали жители Гомельского, Речицкого и Ветковского районов.

Так, 23 января в 23.10 спасатели Гомельского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Глыбоцкое. По прибытии к месту вызова горела кровля деревянного жилого дома. «При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате были обнаружены труп хозяйки дома, 1958 года рождения, и в бессознательном состоянии ее сожитель, 1944 года рождения, которого передали работникам скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий медработники констатировали смерть мужчины», — прокомментировала Мария Клезович.





Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Речицком районе горел жилой дом в деревне Пересвятое. Местные жители еще до прибытия работников МЧС вынесли на свежий воздух хозяина домовладения без признаков жизни. «В бессознательном состоянии был обнаружен и передан работникам скорой медицинской помощи сын хозяина дома 1984 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий была констатирована смерть обоих мужчин», — сказала официальный представитель.

Одна из рассматриваемых версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

Также при пожаре дома погиб 72-летний житель деревни Болсуны Ветковского района. Среди рассматриваемых версий причины произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.