В Гомельской области пять человек погибли на пожарах за минувшие сутки — фото, видео
24 января 2018, 10:51
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В Гомельской области пять человек погибли на пожарах за минувшие сутки, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович.
Жертвами огня стали жители Гомельского, Речицкого и Ветковского районов.
Так, 23 января в 23.10 спасатели Гомельского районного подразделения
МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Глыбоцкое. По
прибытии к месту вызова горела кровля деревянного жилого дома. «При
проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой
комнате были обнаружены труп хозяйки дома, 1958 года рождения, и в
бессознательном состоянии ее сожитель, 1944 года рождения, которого
передали работникам скорой медицинской помощи. После проведения
реанимационных мероприятий медработники констатировали смерть мужчины», —
прокомментировала Мария Клезович.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий —
нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В Речицком районе горел жилой дом в деревне Пересвятое. Местные
жители еще до прибытия работников МЧС вынесли на свежий воздух хозяина
домовладения без признаков жизни. «В бессознательном состоянии был
обнаружен и передан работникам скорой медицинской помощи сын хозяина
дома 1984 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий
была констатирована смерть обоих мужчин», — сказала официальный
представитель.
Одна из рассматриваемых версий причины пожара — неосторожное
обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная
группа.
Также при пожаре дома погиб 72-летний житель деревни Болсуны
Ветковского района. Среди рассматриваемых версий причины произошедшего —
неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил
эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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