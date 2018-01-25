Где «прячется» жир в организме и как его найти?

Тема избыточной массы тела и ожирения интересует каждого третьего жителя на планете. Именно столько людей с подобной проблемой проживает в мире. Появилось ли что-нибудь новое в этой области?

В настоящее время доказано, что основная опасность избытка массы тела заключается в неправильном распределении жира в организме. Самый «опасный» жир (его еще называют «висцеральным») располагается в области живота, равномерно распределяясь вокруг внутренних органов. Именно он является виновником гипертонии, диабета и других проблем со здоровьем. Если у вас нет висцерального жира, то и боятся вам нечего. В этом случае, даже при большом весе максимум что вам поставит врач, то это «здоровое ожирение». Именно так предложили американские ученые по-новому классифицировать ожирение.

Тогда следующий вопрос, а как определить сколько конкретно у меня жира и где он находится? В настоящее время есть три основных способа.





Первый способ очень простой. Существуют специальные компьютерные приложения, которые после сканирования ваших контуров тела примерно рассчитывают сколько у вас жира и где его больше. Преимущества: вам не нужен специалист, вам не нужно оборудование, а просто нужно скачать приложение и сканируйтесь на здоровье. Основной минус — данные очень приблизительные.





Второй способ — профессиональный. Специальное дорогостоящее оборудование, работающее по принципу рентгеновских лучей проводит анализ органов и тканей от макушки до пяток. Результат: мы абсолютно точно узнаем сколько жира до грамма и и даже будем знать где его больше — в правой руке или в левой. Минус этого метода в необходимости оборудования, специалиста и дополнительно полученной дозы рентгеновского излучения.





И, наконец, третий способ — это биоимпеданс. Это специальные электронные весы, позволяющие быстро и безвредно определить сколько в вашем организме воды, мышц и жира, а также как много «опасного» жира, который как раз и «прячется» внутри. Кроме этого, заодно, и узнаете сколько вам лет на самом деле :-). Получите заключение и рекомендации специалиста, а также что с этим делать дальше. Именно этим способом и пользуются врачи в медицинском центре «Амадей Клиник».

С ближайших выходных и на протяжении месяца стартует акция — каждую субботу 15 желающих по предварительной записи смогу пройти исследование по расчету количества жира методом биоимпеданса в «Амадей Клиник» с выдачей заключения и профессиональных рекомендаций. Все это будет выполняться БЕСПЛАТНО. Очень будем приветствовать посетителей, кто уже пользуется виртуальными сканерами жирового состава организма, чтобы сравнить наши данные и ваши. И не забудьте, что при измерении на биоимпедансе необходимо голыми стопами стать на прибор. Поэтому, подготовьтесь соответствующим образом :-).

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