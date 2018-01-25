Где «прячется» жир в организме и как его найти?

Тема избыточной массы тела и ожирения интересует каждого третьего жителя на планете. Именно столько людей с подобной проблемой проживает в мире. Появилось ли что-нибудь новое в этой области?
В настоящее время доказано, что основная опасность избытка массы тела
заключается в неправильном распределении жира в организме. Самый
«опасный» жир (его еще называют «висцеральным») располагается в области
живота, равномерно распределяясь вокруг внутренних органов. Именно он
является виновником гипертонии, диабета и других проблем со здоровьем.
Если у вас нет висцерального жира, то и боятся вам нечего. В этом
случае, даже при большом весе максимум что вам поставит врач, то это
«здоровое ожирение». Именно так предложили американские ученые по-новому
классифицировать ожирение.
Тогда следующий вопрос, а как определить сколько конкретно у меня
жира и где он находится? В настоящее время есть три основных способа.
Первый способ очень простой. Существуют специальные компьютерные
приложения, которые после сканирования ваших контуров тела примерно
рассчитывают сколько у вас жира и где его больше. Преимущества: вам не
нужен специалист, вам не нужно оборудование, а просто нужно скачать
приложение и сканируйтесь на здоровье. Основной минус — данные очень
приблизительные.
Второй способ — профессиональный. Специальное дорогостоящее
оборудование, работающее по принципу рентгеновских лучей проводит анализ
органов и тканей от макушки до пяток. Результат: мы абсолютно точно
узнаем сколько жира до грамма и и даже будем знать где его больше — в
правой руке или в левой. Минус этого метода в необходимости
оборудования, специалиста и дополнительно полученной дозы рентгеновского
излучения.
И, наконец, третий способ — это биоимпеданс. Это специальные
электронные весы, позволяющие быстро и безвредно определить сколько в
вашем организме воды, мышц и жира, а также как много «опасного» жира,
который как раз и «прячется» внутри. Кроме этого, заодно, и узнаете
сколько вам лет на самом деле :-). Получите заключение и рекомендации
специалиста, а также что с этим делать дальше. Именно этим способом и
пользуются врачи в медицинском центре «Амадей Клиник».
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И не забудьте, что при измерении на биоимпедансе необходимо голыми
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