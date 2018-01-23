Кооперативный университет выставил на продажу свой учебный корпус

29 января 2018 г. состоится повторный открытый аукцион по продаже учебного корпуса УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», расположенного по адресу: г.Гомель, ул.Лещинская, 2, (Мохов переезд).

Первый аукцион по продаже данного объекта состоялся летом 2017 года. Тогда начальная цена аукциона составляла 1 664 400 рублей. После очередных несостоявшихся торгов началная цена была снижена до 332 880 рублей.

Объектом продажи является двухэтажное кирпичное строение, 1913 и 1949 годов постройки. Общая площадь — 3086,2 м.кв.

Здание специализировано для образования и воспитания.

В состав объекта также входят земельный участок площадью 0,6428 га, подвал с теплоузлом, погреб, сход в погреб, гараж, двое ворот, пять ограждений, площадка, дорожка.