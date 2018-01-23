Подтопления паводковыми водами отмечаются в шести районах Гомельской области, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
«В шести районах области имеются подтопления подворий, хозяйственных
построек, грунтовой дороги и одного участка автомобильной дороги.
Эвакуация жителей не проводилась, жизнедеятельность не нарушена», —
рассказала Мария Клезович.
Так, в Добруше паводковыми водами реки Хоропуть подтоплены три
подворья, шесть хозяйственных построек, один жилой дом. Глубина
подтопления составляет 10-25 см.
Паводковыми водами реки Случь оказались подтоплены шесть подворий и
четыре хозяйственные постройки в деревне Ленин Житковичского района.
Глубина подтопления подворий — 5-30 см.
В Петриковском районе паводковыми водами реки Птичь подтоплен участок
(160 м) автомобильной дороги Лучицы — Хвойня возле деревни Хвойня
(глубина подтопления 27-43 см). «Жизнедеятельность в деревне не
нарушена, по данному участку дороги возможен проезд автомобилями
повышенной проходимости и грузовым транспортом. Угрозы жилым домам,
хозяйственным постройкам, административным зданиям нет», — отметила
официальный представитель управления.
Паводковыми водами реки Друть в Рогачеве на 5-30 см подтоплено 21 подворье.
Из-за повышения уровня воды в Днепре и частичного установления
ледостава около моста в деревне Верхние Жары (Брагинский район)
произошло подтопление 150 м участка грунтовой дороги в деревне Кирово.
«Проезд по данной дороге возможен автомобилями повышенной проходимости и
грузовым транспортом. Жизнедеятельность в деревне Кирово не нарушена.
Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям
нет», — прокомментировала собеседница.
Паводковыми водами Припяти подтопленными оказались три подворья в
Мозырском районе: в дачно-садовых кооперативах «Музыкант» и «Швейник»
деревни Лубня и в Мозыре.
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