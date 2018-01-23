В гомельском вузе в тесте по истории перепутали дату Грюнвальдской битвы

Ошибку заметил студент, а исправили ее после звонка журналиста.

Студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Гомель) сдавал экзамен по истории через систему дистанционного обучения. Новостью для него оказалось, что Грюнвальдская битва произошла совсем не в том году, в котором она действительно произошла.

Знаковую для белорусской истории дату Грюнвальдской битвы — 1410 год — студент знал, но электронная система с ним не согласилась и засчитала ответ как неправильный.





Система дистанционного обучения в университете работает с 2014 года. Используется учебный образовательный портал, основанный на системе управления обучением Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle позволяет организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями.

Основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является тестирование. В Moodle поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы и др.). Преподавателю предоставляется возможность задать шкалу оценки.

Система считается надежной, но человеческий фактор и на нее воздействует. Именно это и произошло в случае с датой Грюнвальдской битвы, отметила руководитель отдела дистанционного обучения Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Татьяна Павлова.

Об ошибке она узнала от корреспондента Naviny.by, ошибку сразу исправили: «Мы предупредим студентов о случившемся через систему дистанционного обучения. Тем, кому верный ответ был засчитан как неправильный, предложим пройти тест еще раз».

Татьяна Павлова отметила, что оценивание происходит с участием преподавателя. А тот факт, что неправильную дату в системе никто не заметил, она объясняет тем, что вопросы выпадают студенту по случайной выборке, и о дате Грюнвальдской битвы могли спросить у небольшого количества студентов. Возможно, этот вопрос не видел никто, кроме студента, заметившего явную ошибку.

Татьяна Павлова пояснила, что дата была указана неверно из-за технического сбоя: «Мы приносим извинения тем, кому попался этот вопрос».

Представителя университета также удивило, что студент не обратился напрямую в администрацию отдела дистанционного обучения:

«Мы обучаем студентов работать с системой, консультируем с первого до последнего курса. Всегда присутствует человеческий фактор — отвлекся и поставил не туда метку. Мы просим студентов сообщать, если вдруг они находят ошибку. Мы сразу же реагируем и исправляем, как сделали и на этот раз после вашего звонка».