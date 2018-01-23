В Гомельской области 62 чиновника наказали за бюрократию и волокиту

Более 60 должностных лиц Гомельской области привлечены к дисциплинарной ответственности за несоблюдение законодательства об административных процедурах и невыполнение требований Директивы № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения», сообщили БелТА в Комитете государственного контроля.

В 2017 году госконтролеры региона провели мониторинг работы госорганов и организаций в течение 2016 года по выполнению требований Директивы. Итогом мониторинга стали выявленные многочисленные нарушения, к дисциплинарной ответственности привлечены 62 должностных лица. «Факты систематического несоблюдения нормативных сроков осуществления административных процедур вызывают озабоченность, равно как и случаи, когда у граждан и организаций необоснованно требуют документы, сведения, которые не предусмотрены законодательными актами. Организация работы службы „одно окно“ тоже порой оставляет желать лучшего», — отметили в КГК.

Например, 431 факт несоблюдения сроков осуществления административных процедур выявлен в таких структурах, как Гомельский горисполком и администрации четырех районов областного центра, Добрушский, Рогачевский и Ельский райисполкомы, предприятия «Добрушский коммунальник», «Архитектура-Добруш», «Гомельский райжилкомхоз», «Коммунальник Калинковичский» и «Ельское» (то есть преимущественно в сфере ЖКХ). Некоторые опаздывали по срокам даже на 48 дней.

В Добрушском райисполкоме от семей (молодых, многодетных), которые претендовали на финансовую поддержку, требовали, вопреки законодательству, представить справки о занимаемом жилом помещении, о нахождении на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также ксерокопию свидетельства о государственной регистрации жилого помещения. Должностные лица управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома при процедуре приемки в эксплуатацию самовольной постройки необоснованно истребовали у юридических лиц документы, подтверждающие границы земельных участков, и сведения о согласовании объема благоустройства территории.

Далеко не все процедуры осуществлялись через «одно окно». Например, в 2016 году соответствующая служба администрации Новобелицкого района Гомеля из 49 процедур в сфере архитектуры и ЖКХ принимала документы только по 17-ти. А в остальных случаях заявителям приходилось обивать пороги кабинетов специалистов, причем только по будням.

КГК Гомельской области представил свои конструктивные предложения облисполкому и горрайисполкомам, чтобы нарушения были устранены, а контроль за ходом дебюрократизации усилен.