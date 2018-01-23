В Гомеле водитель сбил женщину-пешехода, оказал ей помощь, а факт ДТП скрыл

Происшествие произошло около девяти утра. 66-летняя гомельчанка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному перехода. Он был обозначен дорожными знаками и разметкой.

— Автомобиль «Лада Веста», за рулем которого сидел 47-летний водитель, не пропустил пешехода, произошел наезд. Женщина получила травмы, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк, — водитель остановился, посадил пострадавшую в автомобиль. Вначале доставил ее в Гомельскую больницу скорой медицинской помощи, а затем после осмотра специалистом перевез в Гомельскую областную клиническую больницу. Через день из этого медучреждения в ГАИ и поступила информация о том, что у них на лечении находится гомельчанка, получившая травму в ДТП.

Водитель же скрыл происшествие. ГАИ проводит проверку по этому факту и просит граждан, которые возможно были свидетелями, сообщить о нем по телефонам в Гомеле: 80232-68-26-28, 68-44-44.