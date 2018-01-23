Дело водителя «Лексуса», насмерть сбившего гомельчанина возле «Универмага», передано в прокуратуру для направления в суд

Завершено расследование уголовного дела по факту громкого ДТП возле «Универмага», где погиб пешеход.





Как сообщили в Следственном комитете, сразу после резонансного происшествия подозреваемый был заключен под стражу, на него было заведено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В СИЗО водитель находится и сейчас. На автомобиль «LEXUS IS 250» наложен арест.

В ходе следствия было установлено, что 3 декабря в темное время суток водитель, управляя автомобилем знакомого «LEXUS IS 250», двигался по ул.Советской со стороны ул.Хатаевича в направлении пр-та Победы со скоростью, значительно превышающей разрешенную на данном участке. Водитель управлял транспортным средством, находясь в утомленном состояфнии и без очков.

В пути следования около 4 часов водитель совершил наезд на пешехода, который по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, пересекал проезжую часть. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия был проведен комплекс действий, в том числе следственный эксперимент на месте совершения ДТП.

К материалам уголовного дела помимо заключения экспертиз приобщены запись камеры наружного уличного видеонаблюдения, свидетельские показания.

Напомним, данное ДТП вызвало в Гомеле нешуточный резонанс.

Сразу после гибели гомельчанина появилась информация, что водитель, находившийся за рулем «лексуса» ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, однако наказание ему было назначено неадекватно мягкое — водителя всего лишь лишили прав на 3 года, что не помешало ему и далее водить машину.

Как не мешало и плохое зрение, несмотря на которое он периодически садился за руль без очков. Судя по сообщению Следственного комитета, так было и в этот раз.

Опасаясь, что нарушителю снова все сойдет с рук, коллеги погибшего по заводу «Гомсельмаш» решили, что называется, взять дело «на контроль». Они собрали более 400 подписей под коллективным обращением в прокуратуру и ГАИ, пытаясь добиться тщательного расследования ДТП.

11 января представители этих ведомств назначили подписантам встречу в актовом зале «Гомсельмаша» для того, чтобы ответить на волнующие людей вопросы, однако сами на нее не пришли.