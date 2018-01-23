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Водитель гомельской фирмы украл семь мотоблоков по пути в Брест

  • 23 января 2018, 10:46
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Директор одного из частных предприятий Гомеля обратился в милицию и сообщил о том, что неизвестный из автомобиля «Ивеко» в неустановленном месте по пути следования из Гомеля в Брест похитил принадлежащие частному предприятию 7 мотоблоков. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— Установлено, преступление совершил 41-летний водитель этого же предприятия, житель Гомеля. Он задержан. По предварительной информации, мотоблоки гражданин продал по пути следования из Гомеля в Брест. Сумма ущерба — 4946,89 рубля. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.


Светлана Гумина, СБ - Беларусь сегодня
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