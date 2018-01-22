После свидания с девушкой гомельчанин отобрал и проглотил цепочку с крестиком

Уголовное по дело за разбой возбуждено в отношении неработающего ранее судимого жителя Гомеля.

События развивались на старый Новый год. Тридцатилетний кавалер пригласил в гости недавнюю знакомую. Пара приятно провела время в интимной обстановке, не обошлось без спиртного. Около полуночи барышня собралась уходить.

Как потом потерпевшая расскажет следователям, нетрезвый хозяин квартиры резко изменил к ней свое отношение. Стал требовать золотую цепочку с крестиком. Пояснял, что у него большие долги.

— Предварительно установлено, что мужчина взял кухонный нож и угрожал применить, если гостья не согласится отдать ювелирное украшение, — рассказал следователь по особо важным делам второго следственного отделения Гомельского городского отдела СК Дмитрий Юрьевич. — Доводы жертвы, что цепочка не решит всех финансовых проблем, не убедили агрессора. Испуганная женщина сняла и отдала цепочку с крестиком. Воспользовавшись моментом, выскочила на лестничную площадку, подняла шум, попросила соседей вызвать милицию.

К моменту приезда правоохранителей мужчина успел проглотить цепочку и не хотел сознаваться в хищении. С места преступления был изъят нож, которым разбойник угрожал гостье. Также подозреваемому сделали рентген, по результатам которого был обнаружен инородный металлический предмет. После определенных медицинских процедур цепочка покинула организм естественным путем.

На допросе задержанный гомельчанин пояснил, что изначально не планировал забирать у любовницы цепочку. Будучи нетрезвым действовал спонтанно. Похищенное украшение стоимостью 400 рублей изъято и возвращено хозяйке.