Фотофакт: работники украинского посольства в Беларуси под Гомелем почтили память Михаила Жизневского, погибшего на Майдане

А в Киеве цветы к памятнику гомельчанину возложил президент Украины Петр Порошенко.

Сообщение о том, что украинские дипломаты навестили могилу Махиала Жизневского под Гомелем появилось в официальном твиттере посольства.





Сегодня же памятник гомельчанину, который находится в Киеве на улице Грушевского, посетил украинский президент Петр Порошенко, сообщает Белсат.





Напомним, Михаил Жизневский был убит в Киеве на улице Грушевского ровно 4 года назад, 22 января 2014 года. Тогда, в ходе разгона мирной на тот момент еще демонстрации, от пулевых ранений погибли белорус и армянин Сергей Нигоян.

Впоследствии Михаилу было присвоено звание Героя Небесной сотни а его семье правительством Украины была назначена пожизненная пенсия. На улице месте его гибели — улице Грушевского — установлен памятник. Похоронен Жизневский на сельском кладбище под Гомелем.