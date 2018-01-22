Барыкина, Полесская, Космическая: архитектор Советского района рассказал, что ждет частный сектор

Большое количество земельных участков в зонах усадебной застройки Советского района, особенно вдоль магистральных улиц, в перспективе будут изъяты у граждан. Частные дома снесут, а люди смогут получить в качестве компенсации квартиры в новостройках или деньги в размере рыночной стоимости имущества. При этом до последнего момента, то есть до принятия решения об изъятии, владельцы могут реконструировать своё жильё, возводить новые хозяйственные постройки, сообщает belkagomel.by. Архитектор Советского района Гомеля Павел Млынарчик рассказал, как будет проводиться эта работа согласно действующему законодательству, а также ответил на вопросы о развитии района, его благоустройстве.
— Когда будет осваиваться территория вдоль улицы Чкалова на участке
от детского сада до улицы Гомельской? Решение об изъятии участков у нас
на руках, но не понятно, есть ли смысл разбивать в этом году грядки,
дадут ли нам возможность выкопать плодовые кустарники и деревья, чтобы
пересадить их на даче? Василий Николаевич.
— Согласно детальному плану застройки улицы Барыкина, со временем
частные дома на улице Чкалова будут снесены на всём протяжении.
В вашем случае решение об изъятии земельных участков для нужд
государства принято, находящееся на них имущество оценено. Освоением
территории занимается застройщик — УКС города Гомеля. Туда и следует
обратиться за информацией о конкретных сроках. Вероятнее всего, речь
будет идти о текущем годе.
Разбить огород можно, а вот кустарники и деревья я бы не трогал. Они
вошли в оценку ваших владений и формально принадлежат застройщику. Ему и
решать их дальнейшую судьбу.
— Как только стали строить первые многоэтажки на Барыкина — Иверской,
мы обрадовались. Думали, скоро снесут наши дома. При возведении секции
на Иверской у соседей уже чуть ли не в огороде копались, но дома так и
не тронули. Стоят, словно заколдованные. Ольга Шуляк.
— Порядок сноса частных домовладений в случае изъятия земельных
участков определяет застройщик территории. В вашем случае — УКС города
Гомеля. За информацией о сроках сноса прошу обращаться на Советскую,
19б.
— Въезд в Советский район со стороны Кузнечного путепровода
напоминает деревню. Нужно ускорять процесс сноса частного сектора.
Анатолий Гапеев.
— Согласен с вами. Но застройщики не очень охотно приходят на эти
земли, так как выплата компенсаций частным домовладельцам приводит к
удорожанию квадратного метра жилья и, как следствие, падению на него
спроса. Тем не менее дело движется.
— Территория на улице Космической некоторое время назад выносилась
на общественное обсуждение как зона предполагаемой многоэтажной
застройки. На ней есть несколько домов, жильцы которых хотели бы
знать, что их ждёт. Сейчас информации об этом нет. Наталья.
— Данный участок отнесён в резерв на неопределённое время. Пока осваивать его не планируют.
— В районе улиц Павлова — Жукова осталось небольшое пятно частного
сектора. Сейчас рядом начинают строить многоэтажные дома. Означает ли
это, что личные строения уберут? Или этот пятачок устраивает
архитекторов? Татьяна Юрьевна.
— Не хочу вас обижать, но как архитектору района мне эти несколько домов действительно кажутся неприглядными.
Ваши дома попадают в зону строительства автодороги Север — Юг с её
многоуровневой развязкой с Речицким проспектом. Когда работы по
строительству дороги возобновятся, сказать пока нельзя.
Строительство на участках, подобных вашему, не сдерживается до
принятия решения об изъятии земли для государственных нужд. Вы вправе
реконструировать жильё, обзаводиться хозяйственными постройками. За
разрешением следует обращаться в службу «одно окно» администрации
района.
— Живу на улице Гомельской в ветхом доме. Боюсь, что скоро на голову упадёт потолок. Стоит ли ждать сноса? Геннадий.
— Мне знаком ваш адрес. Нет, сноса вам ждать не стоит, так как
участок у вас небольшой и он зажат между школой и другими строениями.
Такой участок застройщика не заинтересует. В вашей ситуации можно
посоветовать реконструкцию дома. На более свободных участках можно
строить хоть новый дом, но у вас там всё слишком зажато с точки зрения
пожарных разрывов и охранных зон коммуникаций. Возможно, следует
рассмотреть вариант капитально-восстановительного ремонта. Готов
обсуждать проблему как у себя на приёме, так и с выходом на место.
— Владею домом на чётной стороне улицы Хмельницкого. Представители
«Гомельгаза» требуют заменить котёл. Стоит ли это делать, если мы
находимся в зоне перспективного сноса? Некоторые соседи, как я вижу,
ремонт всё-таки делают. Виталий Витальевич.
— Земельные участки на улице Хмельницкого, расположенные по обе её
стороны на расстоянии до 130 м, будут изыматься в целях реконструкции
улицы. Но ждать этого не нужно. Может пройти ещё столько лет, что и
новый котёл выработает свой ресурс. Прежде чем браться за реконструкцию
улицы Хмельницкого, нужно расширить Полесскую.
Жить с комфортом нужно уже сейчас. До принятия решения об изъятии
участка улучшать свой быт можно. В любом случае при оценке имущества
понесённые вами затраты при строительстве и обслуживании дома будут
учтены.
— Живу на улице Рокоссовского между улицами Хмельницкого и
Спортивной. Несколько лет назад получила извещение о том, что дом будет
подлежать сносу. Когда это произойдёт? И не случится ли это в связи с
работами, которые сейчас ведутся на стадионе «Локомотив», с которым у
меня общий забор? Алла Петровна.
— Ваш дом будет снесён, когда дело дойдёт до реконструкции улицы
Хмельницкого. Но участок попадает не в первую, а во вторую или даже
третью очередь реализации проекта. Пройдут ещё годы и годы. Поэтому не
сидите на чемоданах, улучшайте свои условия жизни в соответствии с
правами, данными Указом Президента № 463.
Проект реконструкции стадиона «Локомотив» разработан, но не
реализуется из-за отсутствия свободных средств у Белорусской железной
дороги. Сейчас на стадионе проводится только рекультивация верхнего
слоя грунта. Ваши интересы этот проект не затрагивает.
— Стало известно будущее Полесской улицы и территорий вдоль неё на
значительную глубину. Но на общественное обсуждение вынесли участок
только от улицы Хмельницкого до железной дороги. Что будет по другую
сторону, на участке до Рогачёвской улицы?
— Его тоже ждёт реконструкция. Но этот объект находится в
Железнодорожном районе. Кварталы включены в проект развития подъездов к
микрорайонам №№ 17, 18, 19.
— Компания «Юнифуд», вызвавшаяся построить на месте снесённого
Быховского рынка супермаркет «Алми», опять втирает очки и вам,
работникам администрации, и нам, простым жителям. После критики в её
адрес рабочие немного покопались в земле, развели грязь. Сейчас опять
объект заморожен. Валерий Мухин.
— Согласен, сложный объект. Сейчас представители компании говорят о том, что приостановили работы по погодным условиям.
— Возле гипермаркета «Гиппо» собирались построить кафе и ещё один
магазин. Что- то не видно ни паспорта объекта, ни забора, ни техники.
— Земельный участок для строительства магазина с кафе площадью около
1000 квадратных метров был предоставлен частной организации.
Строительство не начинается из-за экономических трудностей.
Руководители организации предупреждены о том, что администрация
района по поручению горисполкома сейчас проводит инвентаризацию
полученных, но не используемых земельных участков с целью их
вовлечения в хозяйственный оборот.
— Когда будут строиться дома КПД-16 и КПД-20 в микрорайоне Шведская
Горка? Это два разновысотных дома высотой от 9 до 14 этажей на
территории вдоль берега реки.
— В прошлом году прошло общественное обсуждение корректировки
детального плана микрорайона с учётом площадок под индексами 59а и
59б. Сейчас детальный план находится на утверждении.
Заказчиком строительства микрорайона в целом является УКС города
Гомеля. Вопрос об освоении конкретных площадок следует адресовать
туда. УКС находится на улице Советской, 19б.
— Угол проспекта Октября и Студенческого проспекта со стороны жилых
домов №№ 58 и 60 кажется мне пригодным для строительства многоэтажного
дома. Есть ли вероятность, что его там построят? Куда обращаться при
желании приобрести в нём квартиру на коммерческих условиях? И как
повлияет обеспеченность метражом в другом помещении? Видела в
администрации района норматив 24 квадратных метра на человека. Что он
обозначает? Галина Анатольевна.
— В прошлом году прошло общественное обсуждение концепции
строительства многоэтажного дома как раз там, где вас интересует. Оно
дало положительный результат. Предполагается, что возводить дом на
углу начнут уже в конце этого года. С большой долей вероятности можно
говорить о поступлении квартир в коммерческую продажу.
Коммерческая сделка — она и есть коммерческая. Наличие у вас
другого жилья на заключение договора не повлияет. А 24 метра — это
норматив, применяемый для расчёта примерного числа жильцов в новом или
уплотняемом микрорайоне. Его берут за основу при расчёте нагрузки на
поликлиники, учреждения образования, магазины и другие объекты
соцкультбыта.
— В результате болезни я стал инвалидом, передвигаюсь в коляске.
Хочу обратить ваше внимание на несколько проблемных для передвижения
зон в Любенском микрорайоне. Это набережная озера Любенское, куда можно
попасть только со стороны конечной остановки автобуса, а вот на пути с
улицы Мележа, от школы № 47, этому препятствуют высокие бордюры.
Неудобно выполнен переход новой дорожки в районе магазина «Мир
техники»: съехать ещё можно, а подняться без посторонней помощи уже не
получается. Есть вопрос к самому магазину. Сейчас его реконструируют и
не понятно, будет ли устроен въезд для колясочников. В «Евроопте»
такой въезд есть, в «Дарах от «Зари» тоже, и я совершаю там покупки.
Хотелось бы посещать и «Мир техники». Николай Димитров.
— Микрорайон Любенский застраивался несколько десятилетий назад,
когда не существовало строгих требований к устройству безбарьерной
среды. Обычно понижать бордюры «в ноль» на пешеходных путях мы требуем
при реконструкции, капитальном ремонте дорог и проездов. Но поскольку
вы человек активный, не домосед, постоянно пользуетесь этими
дорогами, ждать реконструкции не будем. Рассмотрим вопрос о понижении
высоты бордюра в указанных вами местах совместно с отделом ЖКХ и
благоустройства районной администрации.
Что касается магазина «Мир техники», то сейчас ведётся его
реконструкция. Строительные работы ещё не завершены. От себя обещаю,
что как архитектор района не подпишу акт приёмки объекта до
безусловного выполнения требований безбарьерной среды в соответствии с
проектом. Место позволяет устроить въезд для колясок с уклоном не круче
положенных по нормативам 1:12.
— Выступаю за создание в Советском районе сети нормальных
велодорожек, не имеющих перепадов по высоте и не пересекающихся с
тротуарами для пешеходов. Подошли бы даже недорогие грунтовые тропинки.
Люди на Солнечной объезжают участок разбитого тротуара по грунту, и
ничего, все довольны. Валерий Рощин.
— Тема находится на постоянном контроле и в горисполкоме, и в
администрации района. Она требует определённых капиталовложений,
поэтому возвращаться к вопросу строительства велосети решено поэтапно.
На Речицком проспекте не везде ширина существующих тротуаров
позволяет развести потоки пешеходов и велосипедистов. На таких
участках мы даже не наносили разметку для велосипедов.
Но и выводить двухколёсный транспорт на грунт я считаю неправильным.
Такая дорожка будет служить четыре месяца в году, а в остальное время
она будет раскисшей от грязи, ездить по ней будет неудобно.
На Солнечной люди ездят на велосипедах по газону вынужденно. Как вы
заметили, тротуар там пришёл в полную негодность. Выделен земельный
участок для строительства католического костёла, по окончании которого
территория вокруг, в том числе тротуары, будет благоустроена.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017
года № 463, землепользователи до принятия решения о предстоящем
изъятии земельного участка для государственных нужд и сносе
расположенных на нём объектов недвижимого имущества имеют право
пользоваться земельными участками, эксплуатировать и улучшать
расположенные на них объекты недвижимого имущества без учёта
установленных градостроительными регламентами ограничений в отношении
территорий перспективного развития населённых пунктов (территорий,
подлежащих реконструкции, трансформации).
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