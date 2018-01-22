Барыкина, Полесская, Космическая: архитектор Советского района рассказал, что ждет частный сектор

Большое количество земельных участков в зонах усадебной застройки Со­ветского района, особенно вдоль магистральных улиц, в перспективе будут изъя­ты у граждан. Частные до­ма снесут, а люди смогут получить в качестве ком­пенсации квартиры в но­востройках или деньги в размере рыночной стоимо­сти имущества. При этом до последнего момента, то есть до принятия реше­ния об изъятии, владель­цы могут реконструиро­вать своё жильё, возводить новые хозяйственные по­стройки, сообщает belkagomel.by. Архитектор Со­ветского района Гомеля Па­вел Млынарчик рассказал, как будет проводиться эта работа согласно действу­ющему законодательству, а также ответил на вопро­сы о развитии района, его благоустройстве.





— Когда будет осваи­ваться территория вдоль улицы Чкалова на участке от детского сада до улицы Гомельской? Решение об изъятии участков у нас на руках, но не понятно, есть ли смысл разбивать в этом году грядки, дадут ли нам возможность выко­пать плодовые кустар­ники и деревья, чтобы пересадить их на даче? Василий Николаевич.

— Согласно детально­му плану застройки ули­цы Барыкина, со временем частные дома на улице Чкалова бу­дут снесены на всём про­тяжении.

В вашем случае реше­ние об изъятии земельных участков для нужд государ­ства принято, находящее­ся на них имущество оце­нено. Освоением террито­рии занимается застрой­щик — УКС города Гомеля. Туда и следует обратиться за информацией о конкрет­ных сроках. Вероятнее все­го, речь будет идти о теку­щем годе.

Разбить огород можно, а вот кустарники и деревья я бы не трогал. Они вошли в оценку ваших владений и формально принадлежат застройщику. Ему и решать их дальнейшую судьбу.

— Как только стали строить первые многоэтажки на Барыкина — Иверской, мы об­радовались. Думали, скоро снесут наши дома. При возведении секции на Иверской у соседей уже чуть ли не в огороде копались, но дома так и не тронули. Стоят, слов­но заколдованные. Оль­га Шуляк.

— Порядок сноса част­ных домовладений в случае изъятия земельных участ­ков определяет застройщик территории. В вашем слу­чае — УКС города Гомеля. За информацией о сроках сноса прошу обращаться на Советскую, 19б.

— Въезд в Советский район со стороны Кузнечного путепровода напоминает деревню. Нужно ускорять процесс сноса частного сектора. Анатолий Гапеев.

— Согласен с вами. Но застройщики не очень охот­но приходят на эти земли, так как выплата компенса­ций частным домовладель­цам приводит к удорожа­нию квадратного метра жи­лья и, как следствие, паде­нию на него спроса. Тем не менее дело движется.

— Территория на улице Космиче­ской некоторое время назад выносилась на общественное обсужде­ние как зона предполага­емой многоэтажной за­стройки. На ней есть не­сколько домов, жильцы которых хотели бы знать, что их ждёт. Сей­час информации об этом нет. Наталья.

— Данный участок от­несён в резерв на неопреде­лённое время. Пока осваи­вать его не планируют.

— В районе улиц Пав­лова — Жукова осталось небольшое пят­но частного сектора. Сей­час рядом начинают строить многоэтажные дома. Означает ли это, что личные строения уберут? Или этот пятачок устраивает архитекто­ров? Татьяна Юрьевна.

— Не хочу вас обижать, но как архитектору района мне эти несколько домов действительно кажутся не­приглядными.

Ваши дома попадают в зону строительства авто­дороги Север — Юг с её многоуровневой развяз­кой с Речицким проспек­том. Когда работы по стро­ительству дороги возобно­вятся, сказать пока нельзя.

Строительство на участ­ках, подобных вашему, не сдерживается до принятия решения об изъятии земли для государственных нужд. Вы вправе реконструиро­вать жильё, обзаводиться хозяйственными построй­ками. За разрешением сле­дует обращаться в службу «одно окно» администра­ции района.

— Живу на улице Гомельской в вет­хом доме. Боюсь, что скоро на голову упадёт потолок. Стоит ли ждать сноса? Геннадий.

— Мне знаком ваш адрес. Нет, сноса вам ждать не стоит, так как участок у вас небольшой и он за­жат между школой и дру­гими строениями. Такой участок застройщика не заинтересует. В вашей си­туации можно посовето­вать реконструкцию до­ма. На более свободных участках можно строить хоть новый дом, но у вас там всё слишком зажато с точки зрения пожарных разрывов и охранных зон коммуникаций. Возмож­но, следует рассмотреть вариант капитально-восстановительного ремонта. Готов обсуждать проблему как у себя на приёме, так и с выходом на место.

— Владею домом на чётной стороне улицы Хмельницкого. Представители «Го­мельгаза» требуют за­менить котёл. Стоит ли это делать, если мы на­ходимся в зоне перспек­тивного сноса? Некото­рые соседи, как я вижу, ремонт всё-таки делают. Виталий Витальевич.

— Земельные участ­ки на улице Хмельницко­го, расположенные по обе её стороны на расстоянии до 130 м, будут изымать­ся в целях реконструкции улицы. Но ждать этого не нужно. Может пройти ещё столько лет, что и новый котёл выработает свой ре­сурс. Прежде чем браться за реконструкцию улицы Хмельницкого, нужно рас­ширить Полесскую.

Жить с комфортом нуж­но уже сейчас. До принятия решения об изъятии участ­ка улучшать свой быт мож­но. В любом случае при оценке имущества поне­сённые вами затраты при строительстве и обслужи­вании дома будут учтены.

— Живу на улице Ро­коссовского между улицами Хмельницкого и Спортивной. Несколь­ко лет назад получила извещение о том, что дом будет подлежать сносу. Когда это прои­зойдёт? И не случится ли это в связи с работа­ми, которые сейчас ве­дутся на стадионе «Ло­комотив», с которым у меня общий забор? Ал­ла Петровна.

— Ваш дом будет сне­сён, когда дело дойдёт до реконструкции улицы Хмельницкого. Но участок попадает не в первую, а во вторую или даже третью очередь реализации проек­та. Пройдут ещё годы и го­ды. Поэтому не сидите на чемоданах, улучшайте свои условия жизни в соответ­ствии с правами, данными Указом Президента № 463.

Проект реконструкции стадиона «Локомотив» раз­работан, но не реализует­ся из-за отсутствия сво­бодных средств у Белорус­ской железной дороги. Сей­час на стадионе проводится только рекультивация верх­него слоя грунта. Ваши ин­тересы этот проект не за­трагивает.

— Стало известно бу­дущее Полесской улицы и территорий вдоль неё на значительную глуби­ну. Но на общественное обсуждение вынесли участок только от ули­цы Хмельницкого до же­лезной дороги. Что бу­дет по другую сторону, на участке до Рогачёв­ской улицы?

— Его тоже ждёт рекон­струкция. Но этот объект находится в Железнодо­рожном районе. Кварталы включены в проект разви­тия подъездов к микрорай­онам №№ 17, 18, 19.







— Компания «Юни­фуд», вызвавшая­ся построить на месте снесённого Быховского рынка супермаркет «Ал­ми», опять втирает очки и вам, работникам админи­страции, и нам, простым жителям. После критики в её адрес рабочие не­много покопались в зем­ле, развели грязь. Сейчас опять объект заморожен. Валерий Мухин.

— Согласен, сложный объект. Сейчас предста­вители компании говорят о том, что приостановили работы по погодным усло­виям.

— Возле гипермаркета «Гиппо» собира­лись построить кафе и ещё один магазин. Что- то не видно ни паспорта объекта, ни забора, ни техники.

— Земельный участок для строительства магази­на с кафе площадью около 1000 квадратных метров был предоставлен част­ной организации. Стро­ительство не начинается из-за экономических труд­ностей.

Руководители органи­зации предупреждены о том, что администра­ция района по поручению горисполкома сейчас про­водит инвентаризацию по­лученных, но не использу­емых земельных участков с целью их вовлечения в хо­зяйственный оборот.

— Когда будут стро­иться дома КПД-16 и КПД-20 в микрорайоне Шведская Горка? Это два разновысотных до­ма высотой от 9 до 14 этажей на территории вдоль берега реки.

— В прошлом году про­шло общественное обсуж­дение корректировки де­тального плана микрорай­она с учётом площадок под индексами 59а и 59б. Сей­час детальный план нахо­дится на утверждении.







Заказчиком строитель­ства микрорайона в це­лом является УКС города Гомеля. Вопрос об осво­ении конкретных площа­док следует адресовать ту­да. УКС находится на ули­це Советской, 19б.

— Угол проспекта Октября и Студен­ческого проспекта со стороны жилых домов №№ 58 и 60 кажется мне пригодным для строи­тельства многоэтажного дома. Есть ли вероят­ность, что его там по­строят? Куда обращать­ся при желании приобре­сти в нём квартиру на коммерческих услови­ях? И как повлияет обе­спеченность метражом в другом помещении? Ви­дела в администрации района норматив 24 ква­дратных метра на чело­века. Что он обозначает? Галина Анатольевна.

— В прошлом году про­шло общественное обсуж­дение концепции строи­тельства многоэтажного дома как раз там, где вас интересует. Оно дало по­ложительный результат. Предполагается, что воз­водить дом на углу начнут уже в конце этого года. С большой долей вероятно­сти можно говорить о по­ступлении квартир в ком­мерческую продажу.

Коммерческая сделка — она и есть коммерче­ская. Наличие у вас дру­гого жилья на заключение договора не повлияет. А 24 метра — это норматив, применяемый для расчёта примерного числа жиль­цов в новом или уплотня­емом микрорайоне. Его бе­рут за основу при расчёте нагрузки на поликлиники, учреждения образования, магазины и другие объек­ты соцкультбыта.

— В результате бо­лезни я стал инва­лидом, передвигаюсь в коляске. Хочу обратить ваше внимание на не­сколько проблемных для передвижения зон в Любенском микрорайоне. Это набережная озера Любенское, куда можно попасть только со стороны конечной остановки автобуса, а вот на пути с улицы Ме­лежа, от школы № 47, этому препятствуют вы­сокие бордюры. Неудоб­но выполнен переход новой дорожки в районе магазина «Мир техни­ки»: съехать ещё можно, а подняться без посто­ронней помощи уже не получается. Есть вопрос к самому магазину. Сей­час его реконструируют и не понятно, будет ли устроен въезд для коля­сочников. В «Евроопте» такой въезд есть, в «Да­рах от «Зари» тоже, и я совершаю там покупки. Хотелось бы посещать и «Мир техники». Николай Димитров.

— Микрорайон Любенский застраивался не­сколько десятилетий на­зад, когда не существова­ло строгих требований к устройству безбарьерной среды. Обычно понижать бордюры «в ноль» на пе­шеходных путях мы тре­буем при реконструкции, капитальном ремонте до­рог и проездов. Но по­скольку вы человек ак­тивный, не домосед, по­стоянно пользуетесь эти­ми дорогами, ждать ре­конструкции не будем. Рассмотрим вопрос о по­нижении высоты бордю­ра в указанных вами ме­стах совместно с отде­лом ЖКХ и благоустрой­ства районной админи­страции.

Что касается магазина «Мир техники», то сейчас ведётся его реконструк­ция. Строительные рабо­ты ещё не завершены. От себя обещаю, что как ар­хитектор района не под­пишу акт приёмки объек­та до безусловного выпол­нения требований безба­рьерной среды в соответ­ствии с проектом. Место позволяет устроить въезд для колясок с уклоном не круче положенных по нор­мативам 1:12.

— Выступаю за соз­дание в Советском районе сети нормаль­ных велодорожек, не имеющих перепадов по высоте и не пересекаю­щихся с тротуарами для пешеходов. Подошли бы даже недорогие грунто­вые тропинки. Люди на Солнечной объезжают участок разбитого тро­туара по грунту, и ниче­го, все довольны. Вале­рий Рощин.

— Тема находится на постоянном контроле и в горисполкоме, и в адми­нистрации района. Она требует определённых ка­питаловложений, поэто­му возвращаться к вопро­су строительства велосети решено поэтапно.

На Речицком проспекте не везде ширина существу­ющих тротуаров позволя­ет развести потоки пеше­ходов и велосипедистов. На таких участках мы да­же не наносили разметку для велосипедов.

Но и выводить двухко­лёсный транспорт на грунт я считаю неправильным. Такая дорожка будет слу­жить четыре месяца в го­ду, а в остальное время она будет раскисшей от грязи, ездить по ней будет неудобно.

На Солнечной люди ез­дят на велосипедах по га­зону вынужденно. Как вы заметили, тротуар там при­шёл в полную негодность. Выделен земельный уча­сток для строительства католического костёла, по окончании которого тер­ритория вокруг, в том чис­ле тротуары, будет благо­устроена.

Согласно Указу Прези­дента Республики Бела­русь от 26 декабря 2017 года № 463, землепользо­ватели до принятия реше­ния о предстоящем изъ­ятии земельного участ­ка для государственных нужд и сносе располо­женных на нём объектов недвижимого имущества имеют право пользовать­ся земельными участками, эксплуатировать и улуч­шать расположенные на них объекты недвижимого имущества без учёта установленных градострои­тельными регламентами ограничений в отношении территорий перспектив­ного развития населённых пунктов (территорий, под­лежащих реконструкции, трансформации).