«Если у вас есть договор подряда, вы не тунеядец. Однако...». В рамках Городских собраний ГДФ юрист расскажет о тонкостях оформления трудовых отношений

27 января в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится встреча с юристом. Гомельчане смогут узнать о тонкостях оформления трудовых отношений, получить консультацию и обсудить, как не стать жертвой недобросовестных нанимателей.

Как отмечают организаторы, эта тема была выбрана из-за непростой ситуации на рынке труда: «Несмотря на то, что вакансий становится больше, некоторые по-прежнему не могут найти работу. С одной стороны, условия и вакансия может не соответствовать интересам человека, с другой — учащаются случаи, когда работникам не выплачивают зарплату или предлагают бесконечные стажировки». Как наниматели используют экономическую ситуацию в свою пользу gomel.today узнал у эксперта городского собрания, юриста, директора YouthLabourRights (YLaR) Кристины Рихтер.

Есть ли отличия в оформлении на работу? Какая разница между трудовым договором и контрактом?

Многие наниматели пишут в объявлениях, что оформляют на работу согласно трудовому законодательству. Когда же работник приходит трудоустраиваться, его оформляют по договору подряда. Люди путают договор подряда и трудовой договор.Они подписывают какой-то документ и думают, что их трудоустроили. Но это не так.

Договора отличаются правовой природой. Трудовой договор — это трудовое законодательство, договор подряда — гражданское. Первый заключается на выполнение постоянной работы в определенное время в определенном месте с выплатой заработной платы ежемесячно (или чаще, если так указано в договоре). Второй — на выполнение конкретной работы с измеримым результатом в установленные договором сроки.

Объясню простым примером. Допустим, если вы пять дней в неделю приходите с 8 до 17 в бизнес-центр Х и выполняете обязанности бухгалтера, то с вами должен быть оформлен трудовой договор. Если же вам необходимо подготовить перечень бухгалтерских документов за неделю, то это договор подряда. Вы можете делать работу по договору подряда дома или в последний день за раз. Самое важное результат — верно оформленные в срок документы.

Почему тогда наниматели предпочитают заключать договор подряда?

Думаю, дело в гарантиях, которые полагаются работникам. Трудовой договор гарантирует оплату труда, больничных, предоставление отпуска. Наниматель платит за вас пенсионный,подоходный и ФСЗН. По договору подряда заказчик всего этого вам не обязан.

Договора подряда в последние годы зачастую оформляют на неопределённый срок. Однако по законодательству срок договора является существенным условием. Например, вы должны пошить костюм за месяц. Вы не можете шить его бесконечно. В Беларуси же заключаются бессрочные договора подряда с указанием этапов работ, которые закрываются раз в месяц подписанием акта выполненных работ.

В моей практике был случай, когда на договор подряда оформили call-менеджера. В договоре было указано, что за n количество звонков работник получит определенную плату. По итогу наниматель составил акт на меньшую сумму, мотивировав тем, что call-менеджер плохо выполнил свою работу. В данном случае возможно 2 варианта развития событий: согласиться на меньшую сумму или обратиться в суд. И тут важен момент, касающийся решения подобных споров. При трудовом споре с нанимателем, он можете пойти в суд и без оплаты госпошлины подать заявление. В таком случае должен быть оформлен трудовой договор. Если же он работал по подряду, то у него не трудовые отношения, а гражданско-правовые. В таком случае заявитель подает уже гражданский иск в суд и обязан оплатить госпошлину.

Если бы был заключен трудовой договор, работнику не нужно было доказывать надлежащее выполнение работы. В табеле учета рабочего времени указано время работы. В таком случае суд обяжет нанимателя выплатить заработную плату. Когда речь идет о договоре подряда, компания может просто заявить в суде: «Исполнитель плохо выполнял свою работу. Я готов ему заплатить, но меньшую сумму». Доказать обратное довольно сложно, когда все звонки совершались с телефона организации и фиксировались в базе организации.

Более того, нужно очень внимательно читать договора подряда. В документе может быть указано, что исполнитель самостоятельно обязан оплатить налоги. В таком случае ответственность ложиться на работника. Есть риск быть нарушителем налогового законодательства и получить штраф.

Может ли оказаться тунеядцем тот, кто работает по договорам подряда?

Если у вас есть договор подряда, вы не тунеядец. Однако если сумма договора меньше, чем 70 базовых величин, то да, тунеядец. Если же на маленькую заработную плату заключен трудовой договор, то сумма не важна. Главное проработать 183 и более календарных дней в течение налогового периода (года).

Как дело обстоит с испытательным сроком? В объявлениях часто можно увидеть необходимость прохождения стажировки перед тем, как тебя примут в штат.

Стажировки стали новым трендом нашего рынка труда. Компании приглашают работников (особенно без опыта) на несколько месяцев стажировки с возможным последующим трудоустройством. Стажировки могут и не оформлять, т.к. зачастую они неоплачиваемые. Те наниматели, которые оплачивают стажировки, иногда заключают договора. Однако их правовая природа непонятна. Поэтому каждый договор на стажировку стоит анализировать и понимать, к чему он все-таки относится. В IT-секторе распространены случаи, когда с человеком оформляют трудовой договор с испытательным сроком и это считается стажировкой.

Довольно часто наниматель говорит об испытательном сроке для работника и также предлагает заключить договор подряда. Например, в организации испытательный срок 2 месяца, а после успешного прохождения оформляется трудовой договор. В моей практике таких случаев уже переваливает за сотни. Понятно, что человек решает сам рисковать или нет, соглашаясь на такие условия. Если подписывает договор подряда, он лишается гарантий и может остаться без оплаты. После ему могут отказать в оформлении трудового договора по окончании испытательного срока. Есть организации, которые так и живут. Пару месяцев подержали человека на договоре подряда и попрощались с ним. На его место уже другого приняли. Вот такой нескончаемый круговорот людей. Таким людям зачастую ничего не платят.

Что делать? Любой трудовой договор, контракт может быть заключен с испытательным сроком за исключением некоторых групп лиц, например, инвалидов, молодых специалистов и т.д. (ст. 28 ТК РБ). В этом случае наниматель имеет право расторгнуть договор и через 3 дня уволить работника. Равно как и работник может написать заявление, и через 3 наниматель обязан расторгнуть договор. Трудовой договор с испытательным сроком позволяет уйти и гарантированно получить заработную труда за отработанный период, будь то 3 дня или неделя.

Говорят, еще, мол, у нас временная или сезонная работа, поэтому мы заключим с вами договор подряда. Законодательство предусмотрело различные способы оформления трудовых договоров, в том числе и на такие периоды.Оформление договора подряда— это риск, что наниматель хочет уйти от своих обязанностей: оплаты труда, налогов, больничных, отпусков и т.д.

Моя рекомендация — стремиться оформлять трудовой договор. Пусть это будет инициативой работников. Рынок труда должен стать более грамотным с правовой точки зрения. Но по моим наблюдениям наниматели стремятся к противоположному.

На что еще стоит обратить внимание при оформлении по договору подряда?

На все документы, где ставите подпись. Например, я разбирала случай, с очень странным, на мой взгляд, оформлением передачи техники для выполнения работ по подряду. Работы могут быть выполнены с использованием инструментов заказчика или исполнителя. Обычно если оборудование предоставляет заказчик, подписывается акт приема-передачи. Работника к слову брали на постоянную работу, но по той же схеме, что я упомянула ранее — на испытательный срок договор подряда, а дальше трудовой. Для передачи техники был подписан отдельный договор аренды имущества. Ещё договоре оказалось условие об уплате арендной платы. На словах договорились, что исполнитель ничего оплачивать не должен. Через пару месяцев работник так и не получил обещанного заработка, нов суд не стал обращаться. А через некоторое время ему пришло письмо с требованием заплатить арендную плату за пользование компьютером. История еще не закончилась, пока идет претензионная переписка. Тем не менее настоятельно советую читать и разбираться в том, какие правовые последствия будут после подписания того или иного документа. Если в чем-то сомневаетесь — не верьте на слово.

Какие рекомендации вы дадите гомельчанам напоследок?

На стадии трудоустройства рекомендую оговаривать, как будет проходить трудовое оформление. Конечно, наниматели утверждают, что в соответствии с трудовым законодательством. Но когда проходишь все круги ада собеседований, появляется договор подряда. Чем больше люди будут соглашаться его подписывать, тем больше это будут использовать. Лет пять назад договора подряда заключались крайне редко и только с подозрительными лицами. Сейчас по моим оценкам ситуация усугубляется. Не бойтесь сказать нанимателю, какой договор вы хотите оформить и не бойтесь трудового договора с испытательным сроком.

27 января (суббота) Кристина Рихтер выступит на городском собрании. Юрист расскажет, как правильно оформлять трудовые отношения, поделиться историями из практики и ответит на вопросы гомельчан. Желающие получить консультацию должны отправить краткое описание своего кейса до 26 января на адрес club.gdf@gmail.com.

Организаторы проекта и юрист приглашают всех заинтересованных в защите своих прав в эту субботу в 16.00 в арт-пространство «Ковчег». Вход бесплатный, желательна предварительная регистрация: https://goo.gl/g6q4GY