Кандидаты в депутаты местных советов задекларировали доходы и стало известно, сколько зарабатывают гомельские топ-чиновники

Кандидаты в Гомельский городской Совет депутатов опубликовали сведения о доходах и имуществе. Оказалось, по 2 тыс. долларов США в месяц получают не только высокопоставленные чиновники. Начальство в регионах декларирует суммы, опровергая президента о его личных доходах и зарплате его министров. Представляем вниманию топ-5 будущих слуг народных в горсовете, лидирующих по уровню задекларированных доходов.

Самый высокий уровень дохода за 2016 год задекларировал советник гендиректора УП «Велком» Андрей Ляшенко — 73912,90 рублей или свыше 6 тыс. руб. ежемесячно. У клиентов мобильного оператора могут возникнуть вопросы о размере получки самого гендиректора кампании, если 48-летнему советнику здесь ежемесячно начисляют свыше 3-х тыс. баксов. Советник в собственности имеет квартиру 97,8 кв.м. и автомобиль «Ниссан-Джуке» 2012 года выпуска.

Второе место по уровню доходов в будущем горсовете занимает 36-ти летний гендиректор ОАО «Спартак» Олег Жидков, задекларировавший 51516,75 годовой получки или свыше 2-х тыс. американских долларов ежемесячно. Владеет капитальным строением (каким не уточняется) площадью 145,4 кв.м. и автомобилем «Ауди А4», 2013 года выпуска.

Главному инженеру ОАО «Гомсельмаш» Александру Новикову в месяц тоже платят около 2 тыс. баксов. Ему досталось третье место — будущий 43-х летний народный избранник задекларировал 48600,67 рублей или по 4 тыс. руб. ежемесячной получки. Движимое и недвижимое имущество кандидат не декларировал.

Не отстает от руководителей госпредприятий по уровню доходов и 35-летний директор частного предприятия Владимир Мельников, задекларировавший почти по 4 тыс. руб. в месяц или около 2-х тыс. американских долларов. Частник задекларировал квартиру 56,2 кв.м. и 50% долей в уставном фонде ООО «СтройМеДУСа».

Почетное пятое место по уровню доходов в будущем горсовете занимает 60-летний идеолог ОАО «Гомсельмаш» Николай Ковалевич, задекларировавший 39041,05 рублей или по 3243 руб. ежемесячно.

Директор гомельских тепловых сетей Михаил Починок, задекларировавший годовой доход в размере 179160,14 руб (почти 90 тыс. долларов США) в топ-5 будущих слуг народных не попал. 38-летний кандидат указал, что большая часть этой суммы поступила от продажи квартиры.