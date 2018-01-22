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Воздержись от неудачного броска: возле гомельского рынка установили мусорку с баскетбольной корзиной

  • 22 января 2018, 13:19
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Инициатором выступило руководство предприятия «Кирмаш», чьим структурным подразделением является торговый объект. Для размещения выбрано бойкое место — рядом с пешеходным переходом. Над емкостью для сбора мусора закреплено баскетбольное кольцо — для меткого броска. Нестандартный призыв к соблюдению чистоты привлекает внимание прохожих.

— Идею подсмотрели в другом городе, а слоган «Воздержись от неудачного броска» придумали сами, — рассказал заведующий рынком «Давыдовский» Юрий Сочилович. — В реализации проекта поучаствовали торгующие предприниматели, предоставив баскетбольную корзину.

К слову, аналогов «меткой» мусорке в городе нет. По словам Юрия Сочиловича, это не единственная креативная идея. В планах реализация других проектов, главная цель которых, разбавить серость будней, настроить покупателей на позитивный настрой.



Алена Епишева, Гомельская правда
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