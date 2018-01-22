Воздержись от неудачного броска: возле гомельского рынка установили мусорку с баскетбольной корзиной
- 22 января 2018, 13:19
- 1309
- 0
Алена Епишева, Гомельская правда
Люди в материале: Юрий Сочилович (1)
Места: Гомель (21357)
Метки: Общество (28696)
В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома
velcom раздаст абонентам 25 телевизоров в честь объединения брендов
Видеорегистратор против свидетелей. В Гомеле за смерть мотоциклиста, погибшего в день получения прав, судят учительницу
Гомельчанин едва не убил жену и сына после того, как супруга уличила его в измене
В «Алми» на Мазурова покупатель напал с ножом на других посетителей
Самое обсуждаемое
Видеорегистратор против свидетелей. В Гомеле за смерть мотоциклиста, погибшего в день получения прав, судят учительницу
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
СМИ: Банда несовершеннолетних гомельчан, обливавших горожан «зеленкой», — «охотники на геев»
«Беларусь научила меня защищаться». Модель-андрогин из Гомеля переехал в Питер и рассказал про свою новую жизнь.
Минчанин должен заплатить 200 рублей «коммуналки» за трехкомнатную квартиру
В Гомеле судят мозырянина, порезавшего в момент задержания трех омоновцев — фото
В Беларуси могут ввести налог на полиэтиленовые пакеты