Украинцы хотят собирать бытовую технику «Сатурн» в Гомеле

Компания «КТД-Гомель», дочерняя структура KTD Group, производителя бытовой техники под брендом Saturn, стала резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гомель-Ратон». Информация об этом размещена на сайте СЭЗ.

Компания планирует выпускать в Беларуси бытовую технику под своей самой известной торговой маркой. Объем инвестиций составит около 4 млн евро.

KTD Group, специализирующаяся на импорте и производстве бытовой техники, основана в 1996 году в Украине Александром Громыко. Изначально компания размещала свои заказы на заводах в Китае под собственными торговыми марками Saturn, Laretti, ST, Defiant и другими. Однако во время кризиса 2008−2009 годов руководство KTD задалось вопросом, какие товары из тех, что завозятся из Китая, выгоднее производить и собирать в Украине.

«Это были стиральные машины. В Обухове мы собрали первые телевизоры, а в Каневе приобрели производственную площадку, где во времена СССР выпускались стиральные машины, и построили там новый завод стиральных машин. Сначала мы просто собирали — не разбирались в производстве, но хорошо знали, как продавать», — рассказал в одном из интервью Громыко.

Многие не верили, что КТД сможет производить товары и конкурировать с китайцами. Но компания пригласила китайского инженера, и он сделал «абсолютно такой же завод стиральных машин, как у них».

За 20 лет KTD Group удалось открыть офисы в 13 странах и нарастить производственные мощности в Украине. Техника Saturn пользуется спросом у потребителей более чем в 50 странах Европы, Ближнего Востока и Африки, говорится на сайте компании.