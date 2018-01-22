Украинцы хотят собирать бытовую технику «Сатурн» в Гомеле

Компания «КТД-Гомель», дочерняя структура KTD Group, производителя бытовой техники под брендом Saturn, стала резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гомель-Ратон». Информация об этом размещена на сайте СЭЗ.
Компания планирует выпускать в Беларуси бытовую технику под своей
самой известной торговой маркой. Объем инвестиций составит около 4 млн
евро.
KTD Group, специализирующаяся на импорте и производстве бытовой
техники, основана в 1996 году в Украине Александром Громыко. Изначально
компания размещала свои заказы на заводах в Китае под собственными
торговыми марками Saturn, Laretti, ST, Defiant и другими. Однако во
время кризиса 2008−2009 годов руководство KTD задалось вопросом, какие
товары из тех, что завозятся из Китая, выгоднее производить и собирать в
Украине.
«Это были стиральные машины. В Обухове мы собрали первые телевизоры, а
в Каневе приобрели производственную площадку, где во времена СССР
выпускались стиральные машины, и построили там новый завод стиральных
машин. Сначала мы просто собирали — не разбирались в производстве, но
хорошо знали, как продавать», — рассказал в одном из интервью Громыко.
Многие не верили, что КТД сможет производить товары и конкурировать с
китайцами. Но компания пригласила китайского инженера, и он сделал
«абсолютно такой же завод стиральных машин, как у них».
За 20 лет KTD Group удалось открыть офисы в 13 странах и нарастить
производственные мощности в Украине. Техника Saturn пользуется спросом у
потребителей более чем в 50 странах Европы, Ближнего Востока и Африки,
говорится на сайте компании.
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