В суд направлено дело гомельского последователя Остапа Бендера, обманывавшего всех, кто попадался на пути

Мошенник, которого разоблачили гомельские правоохранители, уникален уже тем, что, как и герой Ильфа и Петрова, проявлял свои преступные таланты буквально во всех сферах жизни, с которыми соприкасался.

Как сообщили в Следственном комитете, завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении жителя Гомеля. В период с 2014 по 2016 годы данный гражданин сумел незаконно завладеть деньгами и имуществом семи граждан и трех организаций на общую сумму в 82 тысячи рублей.

Примечателен послужной список мошенника.

Так, сообщается, что в одном из эпизодов он, являясь тогда директором частной строительной фирмы, обманул организацию по продаже пиротехники и присвоил себе 12 батарей фейерверков — якобы для проведения корпоратива.

По несуществующему договору, в одном из магазинов частной автомойки, авансом, якобы в счет будущих платежей (которых, понятно, не последовало), предприимчивый гражданин неоднократно получал шины и аккумуляторы для авто.

И, кстати, об авто. Принадлежащую ему машину «BMW» гомельчанин умудрился продать... дважды.





В отношениях с физическими лицами мужчина был все также изобретателен. Поводы, по которым он заимствовал у доверчивых горожан деньги, были самыми разнообразными: развитие бизнеса, покупка автомобиля или, даже, мобильного телефона.

А одна из историй вообще отдает лирикой. Сойдясь с состоятельной девушкой и убедив ее в искренности и глубине своих чувств, гражданин мошенник сделал предложение. Потом взял 2000 долларов, сообщив, что арендует на них квартиру в Москве, где любовь расцветет еще сильнее — и скрылся.

Находясь под следствием, обвиняемый ни разу и ни в чем не признал свою вину, чем изрядно добавил следователям работы. Было проведено более 50 допросов, 10 очных ставок, изучена документация, в результате чего общая картина головокружительной карьеры жителя Гомеля стала более или менее ясной.

Сейчас дело направлено в суд. Но, пока то да се, следствие сообщает, что уже предприняло некоторые меры для возмещения нанесенного ущерба. В частности, у подозреваемого арестовано имущества на 2380 рублей.