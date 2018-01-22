В суд направлено дело гомельского последователя Остапа Бендера, обманывавшего всех, кто попадался на пути

Мошенник, которого разоблачили гомельские правоохранители, уникален уже тем, что, как и герой Ильфа и Петрова, проявлял свои преступные таланты буквально во всех сферах жизни, с которыми соприкасался.
Как сообщили в Следственном комитете, завершилось расследование
уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении
жителя Гомеля. В период с 2014 по 2016 годы данный гражданин сумел
незаконно завладеть деньгами и имуществом семи граждан и трех
организаций на общую сумму в 82 тысячи рублей.
Примечателен послужной список мошенника.
Так, сообщается, что в одном из эпизодов он, являясь тогда директором
частной строительной фирмы, обманул организацию по продаже пиротехники и
присвоил себе 12 батарей фейерверков — якобы для проведения
корпоратива.
По несуществующему договору, в одном из магазинов частной автомойки,
авансом, якобы в счет будущих платежей (которых, понятно, не
последовало), предприимчивый гражданин неоднократно получал шины и
аккумуляторы для авто.
И, кстати, об авто. Принадлежащую ему машину «BMW» гомельчанин умудрился продать... дважды.
В отношениях с физическими лицами мужчина был все также
изобретателен. Поводы, по которым он заимствовал у доверчивых горожан
деньги, были самыми разнообразными: развитие бизнеса, покупка автомобиля
или, даже, мобильного телефона.
А одна из историй вообще отдает лирикой. Сойдясь с состоятельной
девушкой и убедив ее в искренности и глубине своих чувств, гражданин
мошенник сделал предложение. Потом взял 2000 долларов, сообщив, что
арендует на них квартиру в Москве, где любовь расцветет еще сильнее — и
скрылся.
Находясь под следствием, обвиняемый ни разу и ни в чем не признал
свою вину, чем изрядно добавил следователям работы. Было проведено более
50 допросов, 10 очных ставок, изучена документация, в результате чего
общая картина головокружительной карьеры жителя Гомеля стала более или
менее ясной.
Сейчас дело направлено в суд. Но, пока то да се, следствие сообщает,
что уже предприняло некоторые меры для возмещения нанесенного ущерба. В
частности, у подозреваемого арестовано имущества на 2380 рублей.
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