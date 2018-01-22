Окнаград 15/01 - 31/01:

505 компаний и ИП должны бюджету на Гомельщине

  • 22 января 2018, 12:11
  • 1708
  • 0



Задолженность по налогам, пошлинам и пеням на 1 января имеют 505 компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает Инспекция Министерства по налогам и сборам по Гомельской области.

Среди должников республиканское транспортное унитарное предприятие «Белорусское речное пароходство», ОАО «Гомельский жировой комбинат», «Гомельгазстрой», «Строительно-монтажный трест № 27», ОДО «Строительная компания СНД». Всего в Беларуси с долгами перед казной год окончили около 4300 субъектов хозяйствования.


Татьяна Ермакова, Гомельская правда
СТО 21/01 - 23/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21357)

Метки: Экономика (13041)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 22/01 - 23/01:

Самое читаемое