Американская легенда джаза выступит в Гомеле ко Дню святого Валентина
22 января 2018, 10:40
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Ив Корнелиус начинала петь в церковном хоре и стала популярной во всем мире.
Впервые в Гомеле выступит наследница великой Эллы Фицджеральд, американская джаз-дива Ив Корнелиус (Eve Cornelious). Лучшие джазовые песни о любви она исполнит ко Дню святого Валентина в рамках серии концертов «Джаз из Нью-Йорка». При поддержке Министерства культуры Беларуси 15 февраля в 19.00 Ив Корнелиус выступит в Минске в Белорусской государственной филармонии, а 16 февраля в 19.00 — в гомельском Общественно-культурном центре (ул.Ланге,17), сообщили Katolik.life организаторы.
Билеты на концерт в Гомеле можно купить по цене 37 рублей (партер). Кстати, накануне, 14 февраля, джаз-дива даст концерт в Киеве.
Ив Корнелиус — американская джазовая вокалистка, педагог, лауреат нескольких заметных музыкальных премий. С детства она пела в церковном хоре, а популярность к ней пришла после победы в телевизионном конкурсе. Карьеру джаз-дива успешно продолжила в популярных нью-йоркских джазовых клубах, выступая вместе с известными музыкантами и вырабатывая свой собственный неповторимый стиль исполнения. Кстати, в 2013 году Ив Корнелиус выступила вместе с Национальным концертным оркестром Беларуси.
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