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Видеофакт: водитель VW Passat под психотропами уходил от преследования ГАИ и ОМОНа по территории ГСК Гомеля

  • 22 января 2018, 10:24
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Погоня завязалась днем 15 января. Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, примерно в 16.30 экипаж ГАИ на ул. Лепешинского увидел автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого при виде сотрудников ГАИ только увеличил скорость и стал скрываться в гаражно-строительном кооперативе № 4 г.Гомеля.

Началось преследование. Включив проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, экипаж ГАИ неоднократно требовал водителя остановиться, водитель не реагировал.

Водитель совершал резкие повороты по территории ГСК, но скрыться у него не получилось, он был задержан сотрудниками ГАИ совместно с сотрудниками ОМОНа.

«В отношении 31-летнего водителя, жителя г.Гомеля, составлено шесть административных протоколов, один из которых управление транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ.

При этом за последние 5 лет мужчина уже 4 раза был задержан за управление ТС в состоянии опьянения.

Интересно, что в 2015 году гомельчанин снова был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

К слову, за 18 дней текущего года только на территории Гомельской области к административной ответственности по статье 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление ТС в состоянии опьянения) привлечено 150 водителей», — рассказали в ГАИ.


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