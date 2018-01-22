Видеофакт: водитель VW Passat под психотропами уходил от преследования ГАИ и ОМОНа по территории ГСК Гомеля
22 января 2018, 10:24
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Погоня завязалась днем 15 января. Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, примерно в 16.30 экипаж ГАИ на ул. Лепешинского увидел автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого при виде сотрудников ГАИ только увеличил скорость и стал скрываться в гаражно-строительном кооперативе № 4 г.Гомеля.
Началось преследование. Включив проблесковые маячки и звуковую
сигнализацию, экипаж ГАИ неоднократно требовал водителя остановиться,
водитель не реагировал.
Водитель совершал резкие повороты по территории ГСК, но скрыться у
него не получилось, он был задержан сотрудниками ГАИ совместно с
сотрудниками ОМОНа.
«В отношении 31-летнего водителя, жителя г.Гомеля, составлено шесть
административных протоколов, один из которых управление транспортным
средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ.
При этом за последние 5 лет мужчина уже 4 раза был задержан за управление ТС в состоянии опьянения.
Интересно, что в 2015 году гомельчанин снова был задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
К слову, за 18 дней текущего года только на территории Гомельской
области к административной ответственности по статье 18.16 КоАП
Республики Беларусь (управление ТС в состоянии опьянения) привлечено 150
водителей», — рассказали в ГАИ.
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