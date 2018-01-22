Подробности пожара на Рогачевской: спасены шесть человек — видео

В МЧС рассказали подробности пожара в доме № 13 по улице Рогачевской, который стал предметом широкого обсуждения в социальных сетях.

По сигналу о возгорании спасатели выехали 21 января в 19.57. Было известно, что в доме № 13 на улице Рогачевской открытым огнем горит однокомнатная квартира.

Одиноко проживающий в ней мужчина 1967 года рождения еще до прибытия спасателей был спасен соседом, после медосмотра его госпитализировали.

При проведении разведки звеньями газодымозащитной службы из вышележащих квартир с помощью масок для спасаемых были спасены: женщина 1994 года рождения и мужчина 1999 года рождения, которые после осмотра медработниками с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» были госпитализированы в медицинское учреждение, а также женщина 1980 года рождения и ребенок 2010 года рождения, которые не пострадали. Из смежной с горящей квартиры звеном газодымозащитной службы была спасена женщина 1974 года рождения, которая также не пострадала.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара огнем уничтожена мебель, имущество в комнате, закопчены стены в квартире.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.