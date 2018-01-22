В Гомеле водитель предъявил ГАИ фальшивую справку о техосмотре, проводится проверка

19 января примерно в 10:00 экипаж БДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома на автодороге Восточный обход г.Гомеля для проверки документов остановил автомобиль BMW 318 под управлением 30-летнего жителя г.Гомеля.

В ходе проверки документов водитель предъявил сертификат о прохождении гостехосмотра, в которой было указано «допущен к участию в дорожном движении по май 2018 года». Печать вызвала подозрение у инспекторов, поэтому сотрудники ГАИ проверили достоверность информации по базе «Белтехосмотра». В ходе проверки был установлен факт, что автомобиль последний раз проходил гостехосмотр в 2013 году. Об этом abw.by сообщили в ГАИ Гомельской области.

«Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОВД администрации Центрального района г.Гомеля, так как в действиях нарушителя усматривается состав преступления, предусмотренного ст.380 УК Республики Беларусь. По данному факту проводится проверка, назначена экспертиза», — сообщили в ГАИ.