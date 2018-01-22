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До 70 человек в день. В Гомеле открылась детская стоматология, которая будет обслуживать 15 тысяч маленьких пациентов

  • 22 января 2018, 09:24
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В Гомеле открылось новое детское стоматологическое отделение. Специализированную помощь здесь получат более 15 тысяч маленьких пациентов.


Объект будет обслуживать жителей Новобелицкого района. Здание с нуля не строили, перепрофилировали уже имеющиеся у местной поликлиники помещения, приведя их в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами. На ремонт и оборудование кабинетов потребовалось более 57 тысяч рублей, в основном выделенных из областного бюджета. Необходимость появления нового отделения, по словам главного врача Гомельской городской центральной поликлиники Екатерины Цитко, назревала давно.

— Раньше велся смешанный прием, детей лечили вместе со взрослыми. Но город активно застраивается, здесь появилось несколько новых микрорайонов, населения стало больше, потому потоки пациентов пришлось разделить.

Все работы были проведены в течение полугода. Сейчас отделение способно принимать до 70 пациентов в день и оказывать терапевтическую, ортодонтическую и хирургическую стоматологическую помощь. Запись на прием будет организована в том числе и через Интернет.


Ольга Вальченко, фото: Анна Пащенко, sb.by
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