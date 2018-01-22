Какие иностранные языки были популярными у гомельчан в 2017 году

Знание иностранного языка открывает не только новые возможности, но и абсолютно новый мир. Изучение культуры разных стран, чтение зарубежной литературы на языке оригинала и многое другое становится гораздо более доступным. Онлайн-платформа по бронированию образования по всему миру BookYourStudy предоставила статистику, показывающую, какие иностранные языки чаще всего выбирали для изучения гомельчане в 2017 году.
На первом месте оказался английский язык. И чаще всего изучать его
шли в те школы, которые специализируются на одном направлении. Среди них
— школа английского языка «EnglishPapa». Главное преимущество
специализации в том, что при таком подходе значительно повышается
качество услуг. Менеджеры школы уделяют внимание одному иностранному
языку, тщательнее отбирают преподавателей, собирают обратную связь от
студентов и разрабатывают внеклассную программу.
К слову, внеклассная программа в «EnglishPapa» включает
образовательно-развлекательные мероприятия. Ежемесячно студенты
собираются на совместный просмотр фильмов на английском языке с
субтитрами и обсуждают увиденное. Организаторы выбирают фильмы разных
жанров, название всегда сообщается заранее. На эти встречи приходят
подтянуть английский и просто пообщаться. Узнать подробности и
записаться можно по телефону 8-(029 / 033 / 025) 666-68-32.
Что касается контроля качества, этим в школе занимаются постоянно.
Все выпускники курсов оставляют отзывы о программе и преподавателе. Это
помогает вносить необходимые корректировки в процесс обучения и
оставлять только тех преподавателей, которые стабильно получают
положительные отзывы студентов. Новые группы стартуют ежемесячно, так
что рейтинг составляется довольно быстро. А разные варианты расписания
позволяют любому выбрать подходящий курс.
На втором месте в списке популярных иностранных языков находится
польский. И здесь специализированные школы тоже находятся на основных
позициях. Это и школа польского языка «PolskiPapa», партнер школы
«EnglishPapa». А самым популярным курсом здесь оказался «Польский язык
на карту поляка».
За основу обучения в школе «PolskiPapa» взяли большое количество
разговорной практики: большая часть заданий подразумевает общение и
обсуждение. А оптимальное соотношение теории и практики позволяет быстро
начать использовать пройденный материал и осваивать новые уровни.
Перед тем, как отправляться на занятия, школа «PolskiPapa» предлагает
пройти тестирование на уровень знания языка. После его прохождения вы
можете посетить бесплатный пробный урок, оценить систему преподавания и
принять окончательное решение. Записаться на тестирование и пробный урок
можно по телефонам 8 (033) 329-72-97; 8 (025) 760-60-60; 8 (029) 144-80-00.
По вопросам о продолжительности программ иностранных языков в Гомеле,
ценах и др. вы можете узнать на онлайн-платформе BookYourStudy.
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