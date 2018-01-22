Какие иностранные языки были популярными у гомельчан в 2017 году

Знание иностранного языка открывает не только новые возможности, но и абсолютно новый мир. Изучение культуры разных стран, чтение зарубежной литературы на языке оригинала и многое другое становится гораздо более доступным. Онлайн-платформа по бронированию образования по всему миру BookYourStudy предоставила статистику, показывающую, какие иностранные языки чаще всего выбирали для изучения гомельчане в 2017 году.

На первом месте оказался английский язык. И чаще всего изучать его шли в те школы, которые специализируются на одном направлении. Среди них — школа английского языка «EnglishPapa». Главное преимущество специализации в том, что при таком подходе значительно повышается качество услуг. Менеджеры школы уделяют внимание одному иностранному языку, тщательнее отбирают преподавателей, собирают обратную связь от студентов и разрабатывают внеклассную программу.





К слову, внеклассная программа в «EnglishPapa» включает образовательно-развлекательные мероприятия. Ежемесячно студенты собираются на совместный просмотр фильмов на английском языке с субтитрами и обсуждают увиденное. Организаторы выбирают фильмы разных жанров, название всегда сообщается заранее. На эти встречи приходят подтянуть английский и просто пообщаться. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8-(029 / 033 / 025) 666-68-32.





Что касается контроля качества, этим в школе занимаются постоянно. Все выпускники курсов оставляют отзывы о программе и преподавателе. Это помогает вносить необходимые корректировки в процесс обучения и оставлять только тех преподавателей, которые стабильно получают положительные отзывы студентов. Новые группы стартуют ежемесячно, так что рейтинг составляется довольно быстро. А разные варианты расписания позволяют любому выбрать подходящий курс.

На втором месте в списке популярных иностранных языков находится польский. И здесь специализированные школы тоже находятся на основных позициях. Это и школа польского языка «PolskiPapa», партнер школы «EnglishPapa». А самым популярным курсом здесь оказался «Польский язык на карту поляка».





За основу обучения в школе «PolskiPapa» взяли большое количество разговорной практики: большая часть заданий подразумевает общение и обсуждение. А оптимальное соотношение теории и практики позволяет быстро начать использовать пройденный материал и осваивать новые уровни.

Перед тем, как отправляться на занятия, школа «PolskiPapa» предлагает пройти тестирование на уровень знания языка. После его прохождения вы можете посетить бесплатный пробный урок, оценить систему преподавания и принять окончательное решение. Записаться на тестирование и пробный урок можно по телефонам 8 (033) 329-72-97; 8 (025) 760-60-60; 8 (029) 144-80-00.

По вопросам о продолжительности программ иностранных языков в Гомеле, ценах и др. вы можете узнать на онлайн-платформе BookYourStudy.