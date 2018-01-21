Окнаград 15/01 - 31/01:
ТРИВИЖН 14/01 (20:00) - 21/01:

Пожар в центре Гомеля: один человек погиб, двое пострадали — фото

  • 21 января 2018, 22:09
  • 2768
  • 0



Сегодня вечером загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома недалеко от здания «Беларуснефти».


Трагическое ЧП унесло жизнь одного человека, еще двое пострадали, двоих эвакуировали спасатели, сообщает паблик Привет сейчас Гомель.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.


gomel.today
СТО 21/01 - 23/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21341)

Метки: Происшествия (11555)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 19/01 (12:00) - 21/01:

Самое читаемое