Пожар в центре Гомеля: один человек погиб, двое пострадали — фото
- 21 января 2018, 22:09
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Места: Гомель (21341)
Метки: Происшествия (11555)
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