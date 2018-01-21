Окнаград 15/01 - 31/01:
ТРИВИЖН 14/01 (20:00) - 21/01:

Видеофакт: спасателям пришлось снимать кольцо с пальца гомельчанки специнструментом

  • 21 января 2018, 14:57
  • 3277
  • 0



Проблема с кольцом возникла из-за отека безымянного пальца правой руки.

Спасатели с помощью кусачек «освободили» женщину. Обошлось без последствий, травм и госпитализации, сообщает Гомельское ОУМЧС.


gomel.today
СТО 21/01 - 23/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21341)

Метки: Происшествия (11555)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 19/01 (12:00) - 21/01:

Самое читаемое