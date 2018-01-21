Гомельчанин едва не убил жену и сына после того, как супруга уличила его в измене

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся» — пожалуй, едва ли можно оспорить тот факт, что слова из легендарной песни актуальны во все времена. Впрочем, за видимым благополучием семейной жизни может скрываться другая сторона медали — избиения, систематические рукоприкладства, злоупотребление горячительным «зельем» и другие весьма нелицеприятные подробности. Именно с такой семьёй столкнулся суд Новобелицкого района областного центра, рассмотревший уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал своей супруге и сыну убийством.

Молчать нельзя сказать

Всё смешалось в доме Рудковских (все имена и фамилии изменены по этическим соображениям). У мужа Марины Павла появилась любовница. Вместе с закадычной подругой она как-то прогуливалась по парку и заметила своего мужа в объятиях другой. Сердце пронзила жгучая и невыносимая боль, однако женщина простила мужа и решила снова попытать счастья в браке.

— Паша, ты всё чаще стал задерживаться на работе, — в голосе Марины слышались нотки обиды и неподдельного огорчения. — Рудковский, может, прекратишь свои походы налево?

— Да какие походы? О чём ты говоришь? С этим давно завязано, Маринка. Я же тебе уже тысячу раз объяснял, — потягивая пиво, заявил Павел.

— Ой, ладно, а я вас со Светкой видела, — женщина лукаво прищурилась.

— Где? — Павел начал заметно нервничать. — Я спрашиваю, где ты нас видела? Отвечай, не выводи меня из себя.

— Это кому ещё из нас надо голос повышать? — Марина не скрывала возмущения. — Да вот, два дня назад видела я вас с твоей Светкой в парке. Так она на тебе висела, так обнимала, а ты и рад стараться. Не мужик ты, Рудковский, не мужик. Сознайся же, что до сих пор встречаешься с этой... имени её не хочу называть. Тьфу!

— Ух, ведьма, следишь за мной? — мужчина резко отставил стакан с пивом в сторону и замахнулся на жену. Впрочем, ударить беззащитную женщину Павел так и не успел: в комнату вошёл их старший сын Алексей.

— Папа, я всё слышал, оставь маму в покое, — в глазах подростка читался испуг. — А тебе нужно проспаться, ты изрядно выпил сегодня.

— Проспаться? — Павел обнажил зубы. — Ничего себе, ещё какая-то недоросль будет меня учить. А ты уроки приготовил, нахал малолетний? Не беси меня, рыжий, — мужчина пододвинул к себе стакан и залпом осушил его. — А ну, марш в свою комнату, недоучка. И сестру не забудь спать уложить.

Алексей опустил глаза и вышел из зала, ничего не сказав отцу. Молчала и Марина, напуганная агрессивным поведением мужа. Женщина знала, главное, не трогать выпившего Павла и не провоцировать мужа на дальнейшее развитие конфликта. Однако мужчина внезапно встал, отшвырнул пустую бутылку за телевизор, набросил на плечи куртку и направился к выходу.

— Сегодня не жди меня, Маринка. Надоела ты мне вместе с детьми. Узнаю, что следишь за мной, пеняй на себя, — Павел хлопнул дверью.

Через минуту фигура мужчины скрылась в лифте многоэтажки.

Ночное рандеву

Марина вытерла слёзы, уложила детей спать и набрала номер сестры.

— Алло, Вера? Привет. Как ты? У меня всё хорошо, — женщина и не собиралась выносить сор из избы. — Правда, Пашка сегодня напился опять.

— Доведёт тебя до ручки твой суженый-ряженый. — Вера не любила Павла за вспыльчивость и пристрастие к алкоголю. — Может, разведёшься? Или попробуй закодировать любимого.

— Ладно, сама разберусь, — Марина не хотела разрушать семью и впутывать в личные отношения с мужем сестру. — Доброй ночи тебе, Вера.

— До завтра.

В трубке послышались гудки. Женщина заварила чай и взглянула на часы: стрелки показывали без четверти двенадцать. За окном постепенно гасли огни, но муж, по всей вероятности, решил сдержать слово и на ночь домой не торопился.

... Тем временем Павел зашёл в ближайший супермаркет и купил две бутылки вина.

«Пойду к Светке, отдохну, — подумал мужчина, отсчитывая купюры продавцу. — Устал я от этой семейной жизни, все нервы мне вымотала Марина. Ишь ты, следить за мной надумала. Нет уж, лучше к Светке заглянуть на огонёк, чем дома с детьми и женой сидеть».

Расплатившись за товар, Павел вышел из магазина и направился к остановке. Впрочем, посидев у любовницы до глубокой ночи, мужчина всё-таки решил вернуться домой.

Марина, увидев пьяного мужа, ничуть не удивилась и покорно разогрела ему ужин.

— Рудковский, тебе ведь рано вставать, — женщина пыталась не накалять ситуацию и проявляла неподдельную заботу о супруге. — Может, поешь и ляжем спать?

— Сама ложись, а я как-нибудь без тебя разберусь, что мне делать, — Павел резко ответил жене, стукнув кулаком по столу.

В глазах Марины блеснули слёзы. Впрочем, женщина не расплакалась перед мужем, а лишь пристально взглянула ему в глаза, повернулась и направилась в комнату.

Невыносимая жестокость

Марина проснулась в половине восьмого. Павла рядом не оказалось: по всей вероятности, мужчина уже ушёл на работу. Догадки женщины подкреплялись чашкой ещё тёплого кофе, стоявшей на кухонном столе.

«Неужели Рудковский и сегодня явится пьяным? — этот вопрос не давал Марине покоя. — А может, снова к любовнице пойдёт?»

Как оказалось, предположения женщины были верными: Павел домой особенно не спешил. Впрочем, в одиннадцатом часу вечера сын Алексей услышал, как в дверь стучит отец.

— Должно быть, папа снова пьяный, — обращаясь к матери, сказал подросток.

— Не переживай, Алёшенька, пригляди лучше за Катей. Посмотрите пока мультфильмы в зале.

Марина направилась к двери. Внезапно у женщины зазвонил телефон.

— Алло, Вера? Мне сейчас некогда говорить. Да, всё в порядке. Созвонимся чуть позже.

Марина открыла дверь, и на пороге появился муж изрядно подшофе.

— С кем ты только что разговаривала? — Павла слегка пошатывало. — С кем ты только что разговаривала? Я задаю этот вопрос в последний раз.

Марина спешно закрыла дверь.

— Рудковский, мне только что позвонила сестра.

— Врёшь, отвечай немедленно, — мужчина перешёл на крик вперемешку с нецензурной бранью. — А ну, дай сюда мобильник.

— Не дам, это мой телефон, — Марина положила смартфон в карман халата.

Внезапно Павел толкнул жену, выхватил мобильник и бросил его в стену: телефон был вдребезги разбит.

— Изменять мне надумала? — мужчина поднял руку и ударил супругу по лицу. — Я тебя научу уму-разуму.

Марина расплакалась: из носа женщины от удара хлынула кровь. Вскоре в прихожей появились напуганные дети.

— Не надо, папа. Не трогай маму, — старший сын Алексей успокаивал младшую Катю, которая громко плакала.

— А ну, быстро в комнату, рыжий, не то я тебя сейчас убью, — в глазах мужчины читалась неподдельная ярость.

Алексей схватил плачущую малышку и скрылся в зале.

Марина тем временем, услышав реальную угрозу от мужа, решила действовать и позвать на помощь соседей. Женщина подбежала к двери, провернула ключ в замочной скважине, однако Павел ударил Марину по спине, схватил за волосы и отволок от двери.

— Не вздумай убегать от меня, — мужчина не скрывал агрессии. — Мы ещё с тобой не договорили. Так кто звонил тебе по телефону, отвечай?

Перепуганная Марина почувствовала, что муж ослабил хватку, и вывернулась из рук разъярённого супруга, однако дверь, ведущую на лестничную клетку, она так и не сумела открыть: ключ в замке был сломан.

Женщина почувствовала, как муж снова ударил её по ноге, отчего Марина упала, однако она сумела подняться и выбежать на балкон.

— Помогите, — выкрикнула женщина, ощущая исходящую от Павла угрозу.

Марина облокотилась на подоконник, но не удержалась и выпала из окна третьего этажа многоэтажки.

В то же мгновение на балкон выбежал сын Алексей, который выглянул в окно и испуганно спросил: «Мама, ты жива?»

Женщина почувствовала острую боль в предплечье, однако сумела приподняться и ответить сыну: «Жива».

Компетентный комментарий

Как рассказал старший помощник прокурора Гомеля Кирилл Вышняков, суд установил, что обвиняемый Павел Рудковский 1984 года рождения в ходе возникшего на почве ревности конфликта угрожал своей супруге и малолетнему сыну убийством при следующих обстоятельствах.

Так, обвиняемый, воздействуя на волю супруги Марины Рудковской, вселяя страх и неуверенность в собственной безопасности, нанёс ей не менее одного удара в область спины, не менее двух ударов ногами по ногам, таскал за волосы, высказывая угрозу убийством в адрес последней, а также своего малолетнего сына. В свою очередь, потерпевшая, опасаясь осуществления высказанной угрозы убийством, реально ощутив угрозу жизни и здоровью, выбежала на балкон, чтобы позвать на помощь, однако выпала из окна, получив согласно заключению эксперта менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительности расстройства здоровья на срок не более четырёх месяцев.

Суд признал виновным Павла Рудковского в угрозе убийством, если имелись основания опасаться её осуществления, и по статье 186 УК Республики Беларусь назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Несовершеннолетний потерпевший Алексей Рудковский в судебном заседании отказался от дачи показаний, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против обвиняемого, который приходится ему отцом.

Пострадавшие от насилия в семье могут позвонить по круглосуточным номерам экстренной психологической помощи: 170 и 31-51-61.

Также жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью в милицию по номеру 102, в центры социального обслуживания населения района по месту жительства, а также в Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей по телефону: 35-75-64.

Горячая линия по вопросам профилактики семейного неблагополучия и социально опасного положения детей продолжает работу на базе Гомельского городского социально-педагогического центра.

Как рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома Виктория Лапшина, горожане могут сообщать о фактах нахождения детей в ситуации, угрожающей их жизни, здоровью или развитию, в том числе по причине ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

Напомним, горячая линия принимает звонки ежедневно с 19.00 до 21.00 по телефонам: 62-25-13, 62-37-83.