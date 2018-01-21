Шоу с переодеванием. В Гомеле выступит «Кассиопея» — самая необычная белорусская группа

Кассиопея — белорусская альтернативная электронная поп-рок-группа, основанная в 2001 году в Минске. Состоит из четырёх человек, имеет в послужном списке пять официальных альбомов, изданных лейблами «Снегири» и «SunWoofer».

Группу отличает характерное чувство юмора, научно-фантастическая и абсурдистская тематика. На сцене они, как правило, выступают в причудливых сюрреалистичных костюмах и масках: единственный повторяющийся из образа в образ атрибут — румяные круглые щёчки, остальные детали концертного гардероба регулярно меняются, и в рамках одного выступления «Кассиопея» может оказаться на сцене и в роли микробов, и в белогвардейских нарядах.

26 января группа Кассиопея выступит в баре «Квартирник». Начало концерта в 20:30. Предварительная продажа билетов по телефонам +375291483612, +375206891023. Подробности по ссылке.



