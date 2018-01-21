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Погода в Гомеле на неделю: небольшой минус и небольшой снег

  • 21 января 2018, 11:12
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Умеренная зимняя погода ждет гомельчан в ближайшую неделю: без экстремальных потеплений и похолоданий.

Температура будет колебаться от −12 °C — −17 °C ночью до −2 °C — −8 °C днем. К концу недели немного потеплеет.


gomel.today
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Места: Гомель (21337)

Метки: Погода (1737), Главное (5610)

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