Погода в Гомеле на неделю: небольшой минус и небольшой снег

396 Фотофакт: в центре Гомеля после столкновения с такси «легковушку» отбросило на тротуар Авария на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы случилась сегодня около пяти часов утра.

267 Всемирный фестиваль циркового искусства впервые пройдет в Гомеле Инициировал крупномасштабный цирковой форум народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, сообщили корреспонденту БелТА организаторы форума....

190 Соглашение о детях в Беларуси можно будет заключать не состоящим в браке парам Соглашение о детях в Беларуси можно будет заключать не состоящим в браке парам. Это предусмотрено поправками в Кодекс о браке и семье, сообщила в эфире телекана...

181 Видеофакт: российский космонавт полетал на пылесосе в невесомости Антон Шкаплеров, являющийся космонавтом на МКС, полетал на пылесосе. В качестве фона он использовал песню I believe I can fly....

676 Итальянская биатлонистка Вирер поблагодарила Домрачеву за возможность занять второе место Биатлонистка Доротея Вирер поблагодарила белоруску Дарью Домрачеву за возможность занять второе место в гонке преследования на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает порта...