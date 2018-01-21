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Фотофакт: в центре Гомеля после столкновения с такси «легковушку» отбросило на тротуар

  • 21 января 2018, 10:20
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Авария на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы случилась сегодня около пяти часов утра.

Фото ДТП «Сильным новостям» прислал наш читатель. На них видно, что в результате столкновения автомобиль такси получил серьезные повреждения, а «легковушку» отбросило на тротуар.


О причинах происшествия и пострадавших не сообщается.


gomel.today
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Места: Гомель (21337)

Метки: Авто (4857), Происшествия (11551)

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