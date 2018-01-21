Фотофакт: в центре Гомеля после столкновения с такси «легковушку» отбросило на тротуар

Авария на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы случилась сегодня около пяти часов утра.

Фото ДТП «Сильным новостям» прислал наш читатель. На них видно, что в результате столкновения автомобиль такси получил серьезные повреждения, а «легковушку» отбросило на тротуар.





О причинах происшествия и пострадавших не сообщается.