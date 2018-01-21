Всемирный фестиваль циркового искусства впервые пройдет в Гомеле

Инициировал крупномасштабный цирковой форум народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, сообщили корреспонденту БелТА организаторы форума.

Площадкой фестиваля станет Гомельский государственный цирк. Форум объединит артистов со всего мира, самые лучшие аттракционы приедут в Беларусь.

По мнению Эдгарда Запашного, подобного рода проект предоставит возможность одаренной цирковой молодежи Беларуси продемонстрировать свои умения вместе с артистами мирового экстра-класса, а также будет содействовать укреплению международного сотрудничества, придаст дополнительный импульс развитию туристической активности региона.

Участие в проекте в качестве приглашенных гостей экспертов из таких стран, как Испания, Италия, Германия, Франция, Мексика, Китай, Канада, Монголия, Казахстан, даст возможность демонстрации достижений культуры России и Беларуси на международном уровне и создания платформы по межкультурному обмену.

Проект поддержал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он отметил, что фестиваль будет способствовать объединению творческих сил, формированию единого культурного пространства и продвижению имиджа Беларуси как страны-организатора на международной арене. Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» ежегодно проходит в Большом Московском цирке с 2013 года. За столь короткий срок проект успел получить признание международных экспертов в области циркового искусства.