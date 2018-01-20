В Гомельской области утвердили новые тарифы на коммуналку

На днях Гомельский областной комитет утвердил новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей области. Цифры и коэффициенты, от которых в новом году будут зависеть суммы в жировках, опубликованы на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Напомним, в начале января Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы должны были утвердить новые тарифы на ЖКУ. Главное условие — тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент.

Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством





Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание





Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании Президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента заявил, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Выход на полную оплату коммуналки планировался с учетом проведенной индексации тарифов на ЖКУ с 1 сентября 2017 года, планируемой индексации с 1 декабря 2017 года и планового повышения в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года.

Однако в октябре на республиканском семинаре по вопросам совершенствования и развития ЖКХ в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планируемое повышение тарифов на коммуналку на 10% в декабре этого года — это «антинародный подход к делу».

— Так быть не должно. Это приведет к значительному росту платежей, что, несомненно, вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс. Почему нельзя индексировать тарифы, скажем так, когда нет отопления, жировки легче? Хотя и это мы уже сделали. Не понимаю, вы, губернаторы, вместе с правительством кому хотите угодить — своим людям или неким международным организациям.

В итоге индексацию тарифов ЖКУ с 1 декабря прошлого года не проводили.