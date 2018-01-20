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Фотофакт: на дороге на Кореневку «Пежо» вылетел в кювет

  • 20 января 2018, 15:08
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Сегодня около полудня на автодороге на Кореневку, невдалеке от железнодорожного переезда, случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Снимками происшествия поделился читатель «Сильных Новостей». Видимо, суровые дорожные условия стали причиной аварии.




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Места: Кореневка (12), Гомель (21334)

Метки: Авто (4856), Происшествия (11550)

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