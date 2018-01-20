Гомельчанин пытался нелегально вывезти в Россию 20 т молочной продукции

Гомельчанин пытался нелегально вывезти в Российскую Федерацию 20 т молочной продукции для производства сыра, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На автодороге граница РФ — Гомель — Кобрин в Добрушском районе 19 января около 23.40 правоохранители остановили для проверки автомобиль «Скания». В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что 44-летний гомельчанин перевозит 20 т молочной продукции для производства сыра без соответствующих документов. Мужчина пояснил, что весь товар загрузил на складе в Гомеле и везет в город Стародуб (Брянская область).

Водитель и автомобиль с грузом доставлены на ВПТО «Гомель-Белтаможсервис» для проверки.