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Гомельчанин пытался нелегально вывезти в Россию 20 т молочной продукции

  • 20 января 2018, 14:28
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Гомельчанин пытался нелегально вывезти в Российскую Федерацию 20 т молочной продукции для производства сыра, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На автодороге граница РФ — Гомель — Кобрин в Добрушском районе 19 января около 23.40 правоохранители остановили для проверки автомобиль «Скания». В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что 44-летний гомельчанин перевозит 20 т молочной продукции для производства сыра без соответствующих документов. Мужчина пояснил, что весь товар загрузил на складе в Гомеле и везет в город Стародуб (Брянская область).

Водитель и автомобиль с грузом доставлены на ВПТО «Гомель-Белтаможсервис» для проверки.


БелТА
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