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В Гомеле водитель «Рено Эспейс» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

  • 20 января 2018, 13:49
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Утром 19 января 48-летний водитель автомобиля «Рено Эспейс» ехал по улице Барыкина. В районе дома № 74 при повороте направо, на улицу Б.Хмельницкого, наехал на 51-летнюю женщину-пешехода.

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в областную клиническую больницу, откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отправилась домой.


Кристина Ворона, Гомельская правда
СТО 18/01 - 20/01:
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Места: Гомель (21334)

Метки: Авто (4856), Происшествия (11550)

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