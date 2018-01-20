В Гомеле водитель «Рено Эспейс» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе
- 20 января 2018, 13:49
- 2067
- 0
Кристина Ворона, Гомельская правда
Места: Гомель (21334)
Метки: Авто (4856), Происшествия (11550)
В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома
При въезде в Украину белорусам придется заплатить налог за товар
velcom раздаст абонентам 25 телевизоров в честь объединения брендов
Видеорегистратор против свидетелей. В Гомеле за смерть мотоциклиста, погибшего в день получения прав, судят учительницу
В «Алми» на Мазурова покупатель напал с ножом на других посетителей
Самое обсуждаемое
Видеорегистратор против свидетелей. В Гомеле за смерть мотоциклиста, погибшего в день получения прав, судят учительницу
В Гомеле построят возможно самый дорогой туалет Беларуси. Начальная цена тендера 750 000 долларов
Россельхознадзор вернул 18 тонн рогачевской сгущенки белорусскому отправителю
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
СМИ: Банда несовершеннолетних гомельчан, обливавших горожан «зеленкой», — «охотники на геев»
«Беларусь научила меня защищаться». Модель-андрогин из Гомеля переехал в Питер и рассказал про свою новую жизнь.
В Гомеле судят мозырянина, порезавшего в момент задержания трех омоновцев — фото