В Гомеле водитель «Рено Эспейс» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

Утром 19 января 48-летний водитель автомобиля «Рено Эспейс» ехал по улице Барыкина. В районе дома № 74 при повороте направо, на улицу Б.Хмельницкого, наехал на 51-летнюю женщину-пешехода.

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в областную клиническую больницу, откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отправилась домой.