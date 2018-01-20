Гомельчанок приглашают 26 января на кастинг конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018»

Гомельчанок приглашают принять участие в региональном кастинге национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2018». Он пройдёт 26 января в Центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа».

Девушек в возрасте от 18 до 24 лет, имеющие рост не ниже 174 см, с хорошими внешними данными, с минимально нанесённым макияжем, без тату на теле и пирсинга ждут с 12.00 по адресу: проспект Речицкий 24/3. В национальный отбор пройдут только гражданки Республики Беларусь и те, кто постоянно проживает на её территории (независимо от места учёбы, работы), а также никогда не состоявшие в браке, не имеющие детей.

На кастинг с собой нужно взять туфли на каблуках, облегающие лосины и майку, купальник. Организаторы просят подготовить творческий номер, он будет демонстрироваться по требованию жюри.

Самую красивую девушку ищут по всей Беларуси. Финал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдёт в мае 2018 года. Победительница, помимо короны и права представлять нашу страну на международных конкурсах красоты, получит крупный денежный приз.