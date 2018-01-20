Окнаград 15/01 - 31/01:
ТРИВИЖН 14/01 (20:00) - 21/01:

Фотофакт: на Речицком проспекте возле «Мандарина» столкнулись две легковушки

  • 20 января 2018, 11:36
  • 3829
  • 2



Читатель «Сильных Новостей» поделился снимками дорожного происшествия, которое случилось сегодня напротив торгового центра «Мандарин».

В ДТП столкнулись минивен и универсал. О подробностях аварии не сообщается, официальной информации от ГАИ не поступало.



gomel.today
СТО 18/01 - 20/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21334)

Метки: Авто (4856), Происшествия (11550)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 19/01 (12:00) - 21/01:

Самое читаемое