«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле

В Гомеле есть как минимум два магазина, где все дешевле, чем даже на рынке. Один расположен в микрорайоне «Сельмаш», второй — в Советском районе.

Об их существовании догадываются не все — хозяева торговых точек не особо афишируют себя. Зато их заметили наши ипэшники — и жалуются на магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. Мы решили посмотреть, что почем на самом деле в гомельских точках-«тюбетейках».

Посреди панелек спального района на улице Сухого притаилось двухэтажное здание. На первом этаже здесь торгуют бытовой химией. На втором — магазин с многообещающей вывеской «Одежда для всей семьи. Недорого».

На пороге просторного торгового зала нас встречают продавец Наташа и смуглый Аташ. Сегодня и еще несколько дней он здесь за главного. Сами хозяева торговой точки — дяди Аташа Азамжон и Ойбек — уехали на родину: повидать жен и детей.

С самого утра в торговом зале пустынно, но ближе к 11-ти появляются первые посетители. Потом — еще и еще.

Мама с дочкой разглядывают куртки.

— Ох, мы мою за 100 рублей купили. А тут по 60, — расстраивается девушка.

В это время кто-то уже шуршит в примерочной болоньевым лыжным костюмом.

В другом конце зала девочки-подростки примеряют яркие шапочки: «Смотри, 9 рублей! Дешевле, чем в сэконде!» — хихикают юные посетительницы.





Товар узбекские ИП возят в основном с московских оптовых рынков. Цены на вешалках такие: ветровки по 30 рублей, куртки из кожзама — 40, свитшоты — от 18 до 25 рублей. рубашки — от 10 до 15, брюки женские — 25 рублей, домашний трикотаж от 10 до 30, двуспальные постельные комплекты от 30 до 35 рублей. Качество — обычное китайское, не лучше, не хуже.

— Хозяева не делают большую накрутку. Живут за счет оборота, — объясняет продавец Наташа.

— Вот смотрите, с этой куртки мы имеем примерно 10 рублей — и это не чистыми, еще ведь есть аренда, налоги. Но ведь лучше продать пять таких курток за неделю и привезти пять новых, чем накрутить 100% и ждать, когда же кто-нибудь что-то купит. Можно сидеть, а можно шевелиться — это тяжелее, но по-другому не выжить, — посвящает в тайны бизнеса Аташ.





В этом деле он и его родственники уже лет 10. Сначала торговали в России. Говорит, вести бизнес там было проще: невысокие налоги, почти полное отсутствие проверок. Но проще — не значит безопаснее. Поэтому четыре года назад решили перебраться в Беларусь.

— Мы когда в Брянске жили, после шести уже на улицу не выходили, а здесь можем спокойно гулять. Здесь люди другие — воспитанные. Из-за них и переехали, — признается Аташ.

Правда, говорит молодой человек, и в Беларуси бывало разное. Местные предприниматели не приняли азиатских конкурентов, с рынка их выжили: ребята пару лет скитались по райцентрам и вот, наконец, осели в Гомеле. Но очень боятся, что снова придется срываться с насиженного места. Аташ читал в интернете про возмущения белорусских ипэшников в адрес узбекских магазинов — и искренне недоумевает: ну почему к ним такое отношение?

— Пишут, что у нас документов нет. А как вы себе это представляете? Чтобы вот так в магазине торговать — и без документов? А если у нас дешевле, что же в этом плохого? Ведь в итоге все только в выигрыше: и хозяева, которые стараются копейку заработать, и покупатели, и государство, которому налог идет.