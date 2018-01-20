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Фотофакт: недалеко от съезда с «сельмашевского» моста столкнулись легковушка и снегоуборочный автомобиль

  • 20 января 2018, 09:20
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Около полуночи недалеко от перекрестка улиц Полесской и Хмельницкого столкнулись легковой автомобиль и «МАЗ», который посыпает заснеженные дороги песком.


Фотографии появились в паблике «Это Гомель, детка!». О пострадавших не сообщается, официальной информации от ГАИ пока не поступало.


gomel.today
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Места: Гомель (21329)

Метки: Авто (4850), Происшествия (11543)

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