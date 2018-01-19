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Хулигана из Гомельской области, беспричинно ударившего бутылкой по голове неизвестного мужчину в поезде, задержал пожилой могилевский судья

  • 19 января 2018, 11:13
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Происшествие случилось утром 9 декабря в салоне поезда «Могилев-Кричев» на пути между остановками Боровка и Дары. Один из пассажиров поднялся со своего места, взял пустую стеклянную бутылку и пошел к мусорному баку. По пути он ударил бутылкой незнакомого мужчину, который сидел к нему спиной.

Судья Могилевского областного суда Михаил Мельников, ехавший в этом же вагоне, принял активное участие в задержании и обезвреживании хулигана. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь, а хулигана сняли с поезда сотрудники Чаусского РОВД и Могилевского ОВДТ. Тот оказался жителем деревни Багримовичи Петриковского района Гомельской области 1960 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «злостное хулиганство». Ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 и до 10 лет.


11 января 2018 года начальник Могилевского отдела внутренних дел на транспорте подполковник Святослав Валентинович Нечаев посетил областной суд для того, чтобы вручить благодарственное письмо и подарок Михаилу Павловичу Мельникову, судье облсуда.



mogilev.online
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Метки: Криминал (9202)

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