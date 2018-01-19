Гомельчанин обманул 5 строительных фирм более чем на 36 тысяч рублей

События произошли в 2013 году. 35-летний горожанин по поддельной доверенности от частного предприятия, куда его собирались оформить, но не оформили, получал от фирм всевозможные строительные материалы с отсрочкой платежа.

Сделок было заключено более двадцати. Полученные материалы продавал, как ему заблагорассудится, а вырученные деньги тратил на красивую жизнь: посещал увеселительные заведения, делал подарки своей девушке, часть денег проиграл в казино. Поставщики материалов после того, как деньги не поступили на счета, забили тревогу.

В отношении гомельчанина возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Свои действия на суде он объяснит отсутствием контроля за его работой:

— Пока я находился на испытательном сроке, то понял, каким образом происходит получение товара, и, так как особо это никто не отслеживал, я решил этим воспользоваться.

Общий материальный ущерб, который гомельчанин нанес фирмам, превысил 36 тыс. рублей. 17 тыс. из них он компенсировал.

— На судебном процессе обвиняемый полностью признал свою вину, — рассказал помощник прокурора Гомеля Андрей Гонарт, — в качестве наказания ему определено 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Применена также конфискация имущества.