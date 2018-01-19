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«Угрожал выложить интимные видео». Против 36-летнего жителя Гомельской области возбуждено уголовное дело за шантаж витебчанки

  • 19 января 2018, 10:54
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Начальник УВД Витебского облисколкома Иван Курбаков провел пресс-конференцию, на которой рассказал, помимо прочего, о том, как «отличился» на ниве противозаконной деятельности житель Гомельщины.

По словам Ивана Курбакова, количество преступлений в сфере высоких технологий 2017 году выросло аж в 354 раза! Особое распространение получило вымогательство через социальные сети, передает Sputnik.by.

В основном это происходит следующим образом. Преступник знакомится в соцсетях с потенциальной жертвой, входит к ней в доверие, после чего происходит обмен личной информацией, которая, в идеале, не подлежит распространению. Надо полагать, речь идет об интимных фото и видеоматериалах. После этого злоумышленник начинает шантажировать жертву тем, что распространит снимки или ролики среди знакомых, друзей, родственников жертвы, или попросту обнародует в соцсетях.

Что примечательно, из восьми таких случаев на Витебщине был раскрыт лишь один. Неудачником оказался житель Гомельской области.

Его жертва, 32-летняя женщина, обратилась в милицию в октябре 2017 года и сообщила, что вымогатель требует у нее 1400 долларов США, угрожая опубликовать интимные видеоролики с ее участием.

Путем следственных действий милиционерам удалось выяснить, что шантажист — 36-летний житель Гомельской области, который имел как минимум два фэйковых аккаунта в соцсетях. Против него возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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