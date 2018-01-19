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Погода в Гомеле на выходные: снег и мороз вернулись

  • 19 января 2018, 09:48
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Уже несколько дней как настоящая зима вернулась в Беларусь.

В субботу в Гомеле будет относительно тепло, но температура воздуха останется минусовой — синоптики прогнозируют от −1° до −3°С. Небо будет затянуто тучами, а из осадков стоит ждать небольшого снега.

В воскресенье температура воздуха начнет падать — днем возможно до −4°С, а к позднему вечеру похолодает до −9°С. Возможен небольшой снегопад, облачность будет переменной.


gomel.today
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Места: Гомель (21325)

Метки: Погода (1736)

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