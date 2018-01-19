Погода в Гомеле на выходные: снег и мороз вернулись

Уже несколько дней как настоящая зима вернулась в Беларусь.

В субботу в Гомеле будет относительно тепло, но температура воздуха останется минусовой — синоптики прогнозируют от −1° до −3°С. Небо будет затянуто тучами, а из осадков стоит ждать небольшого снега.

В воскресенье температура воздуха начнет падать — днем возможно до −4°С, а к позднему вечеру похолодает до −9°С. Возможен небольшой снегопад, облачность будет переменной.