Фотофакт: как гомельчане окунались в ледяную воду накануне Крещения

57 Гомельчанин обманул 5 строительных фирм более чем на 36 тысяч рублей События произошли в 2013 году. 35-летний горожанин по поддельной доверенности от частного предприятия, куда его собирались оформить, но не оформили, получал от фирм всевозможные строительные материалы...

115 «Угрожал выложить интимные видео». Против 36-летнего жителя Гомельской области возбуждено уголовное дело за шантаж витебчанки Начальник УВД Витебского облисколкома Иван Курбаков провел пресс-конференцию, на которой рассказал, помимо прочего, о том, как «отличился» на ниве противозаконной деятельности житель Го...

66 Видеофакт: королева красоты из Сальвадора задела факел и загорелась на сцене В сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Об этом сообщает El Pais....

245 В Петербурге‍ полицейские искали оружие, а нашли двухметрового крокодила В Санкт-Петербурге сотрудники отдела управления уголовного розыска во время серии обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов обнаружили в подвале жилого дома крокодила, передает «Фонтан...

52 «Повторяя имя убийцы, мы делаем из него звезду». Автор книги «Колумбайн» — о том, как массовое убийство в американской школе влияет на подростков по всему миру 15 января два подростка напали с ножами на учащихся пермской школы № 127 — в результате пострадали учительница и девять четвероклассников. Знакомые нападавших рассказали,...