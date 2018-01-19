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Фотофакт: как гомельчане окунались в ледяную воду накануне Крещения

  • 19 января 2018, 09:20
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Православные верующие отмечают Крещение 19 января. Однако окунаться в купель начинают уже накануне вечером. Фотокорреспондент TUT.BY понаблюдал, как одни из первых гомельчан купались в холодной воде на территории храма святого Архангела Михаила.

Основные крещенские мероприятия состоятся утром 19 января на набережной реки Сож. После окончания службы в гомельском кафедральном соборе Петра и Павла в 10.00 к набережной пройдет крестный ход во главе с епископом Гомельским и Жлобинским Стефаном.
















Иван Яриванович, TUT.BY
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Места: Гомель (21325)

Метки: Общество (28663)

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