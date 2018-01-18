В Гомеле на ЗИПе спасали самоубийцу — фото, видео

Список гомельских самоубийц в среду едва не пополнился еще одной фамилией. К счастью, как видно из видео, полученного «Сильными новостями» от читателей, молодая девушка очень хотела спрыгнуть, но решиться оказалось непросто.
Инцидент произошел приблизительно около 11.00 утра в среду, 17 января. Молодая девушка, на вид не старше 20 лет, взобралась на общий балкон 16-го этажа расположенной здесь многоэтажки и сидела там, свесив ноги, не менее 20-ти минут. На видео отчетливо видно, как она пытается сползти вниз, но что-то, скорее всего, нерешительность, удерживает от непоправимого шага.
Как рассказали «Сильным новостям» жители «Олимпийского» дома, расположенного рядом, на вызов оперативно прибыли сотрудники МЧС, под балконом растянули брезент, однако до прыжка дело не дошло.
Чуть позже стало известно, что попытку суицида совершила 15-летняя ученица 9-го класса одной из гомельских школ.
Что сказали ей сотрудники МЧС, остается неизвестным, но закончилось все достаточно благополучно: девушку втащили в подъезд. Впоследствии ее увезли на «скорой».
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