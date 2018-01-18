«Труба, никакого будущего!» Видеоопрос в Гомеле: опасны ли продукты из бывших зон отчуждения?

В Беларуси придумали ноу-хау: земли от радиации у нас «очищают» постановлениями. Так, в январе Совет Министров возвратил около 1600 гектарам радиационно опасных земель статус земель ограниченного хозяйственного пользования.

Журналисты Гомельского Зелёного портала вышли на улицы города и узнали мнение гомельчан по поводу таких решений власти.

Появятся ли на столе беларусов продукты из бывших зон отчуждения? Что думают в Гомеле о такой перспективе?

— У меня есть знакомые, которые боятся даже гомельское производство. Наше!

— Я думаю, мы и сейчас употребляем эту продукцию.

— Нельзя, конечно! Радиация накапливается.

— Цезий до сих пор еще не развалился до конца...

Больше мнений смотрите в видео! Кстати, мужчина в красной шапке — тот самый столичный бизнесмен, который метил в президенты, и который на Новый год оставил свою квартиру в распоряжении бомжей, а сам уехал в Гомель.

P.S. Цитата от председателя сельхозпредприятия «Дубровица» Галины Кощеевой в интервью Еврорадио:

— Я же пока не знаю, сколько там кюри — до 15, пяти, трёх или двух на квадратный метр. Потому, что будем там выращивать, зависит от загрязнённости земли. Но что бы мы ни выращивали, оно все равно пойдёт на корм скоту.