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«Труба, никакого будущего!» Видеоопрос в Гомеле: опасны ли продукты из бывших зон отчуждения?

  • 18 января 2018, 14:28
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В Беларуси придумали ноу-хау: земли от радиации у нас «очищают» постановлениями. Так, в январе Совет Министров возвратил около 1600 гектарам радиационно опасных земель статус земель ограниченного хозяйственного пользования.

Журналисты Гомельского Зелёного портала вышли на улицы города и узнали мнение гомельчан по поводу таких решений власти.

Появятся ли на столе беларусов продукты из бывших зон отчуждения? Что думают в Гомеле о такой перспективе?

— У меня есть знакомые, которые боятся даже гомельское производство. Наше!

— Я думаю, мы и сейчас употребляем эту продукцию.

— Нельзя, конечно! Радиация накапливается.

— Цезий до сих пор еще не развалился до конца...

Больше мнений смотрите в видео! Кстати, мужчина в красной шапке — тот самый столичный бизнесмен, который метил в президенты, и который на Новый год оставил свою квартиру в распоряжении бомжей, а сам уехал в Гомель.

P.S. Цитата от председателя сельхозпредприятия «Дубровица» Галины Кощеевой в интервью Еврорадио:

— Я же пока не знаю, сколько там кюри — до 15, пяти, трёх или двух на квадратный метр. Потому, что будем там выращивать, зависит от загрязнённости земли. Но что бы мы ни выращивали, оно все равно пойдёт на корм скоту.


Александр Либертад, Павел Велитченко , Зялёны партал
СТО 18/01 - 20/01:
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Места: Гомель (21321)

Метки: Общество (28660)

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