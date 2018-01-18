Воздушную гимнастку, которая упала с высоты в Гомельском цирке, выписали из больницы

Напомним, инцидент произошел 5 января во время вечернего представления. При выполнении трюка один из воздушных акробатов не сумел удержать партнершу. 20-летняя Юлия Типаева сорвалась вниз, упала на край страховочной сетки, а затем, отскочив от нее, ударилась о пол. С сотрясением головного мозга и гематомой ее доставили в областную клиническую больницу.

18 января девушку выписали. Как рассказала Юлия, врачи предупредили о возможных головокружениях и головных болях, однако, к счастью, все эти симптомы отсутствуют.



— Конечно, я планирую продолжать свою профессиональную карьеру, — отметила воздушная гимнастка. — Надеюсь, это мое финальное (первое и последнее) падение. Спасибо большое зрителю, работникам Гомельского цирка, которые за меня переживали, люди отправляли цветы и подарки, даже приезжали зрители из Брянска.







Врачи рекомендовали Юлии в ближайшее время не приступать к тренировкам. Однако и сама гимнастка торопиться не намерена. Она пройдет минимальную реабилитацию, будет и финансовая поддержка: ведь в сфере циркового искусства профессиональные риски случаются, поэтому здоровье Юлии застраховано.





Как отметил руководитель номера «Партнерский полет» Алишер Алиев, гастроли российской труппы продолжатся 21 февраля в Московском цирке Никулина. К этому времени Юлия уже будет готова показать свое мастерство зрителю.