Велосипедист из Гомеля устроил себе челлендж — проехать 100 тысяч километров за пять лет, и сейчас путешествует по Юго-Восточной Азии

Идея такого испытания пришла Сергею Ребко в голову, когда он уже «намотал» 25 тысяч километров на онлайн-счетчике для спортсменов «Страва». Немного подумав, Сергей решил, что можно чем-то удивить людей. На онлайн-счетчике еще не было ни одного участника из Беларуси, кто успел бы достичь ста тысяч километров, и велосипедист решил стать первым.





На данный момент Сергей проехал уже почти всю Украину, оставив восточную часть в планах на май этого года. В одиночку проехал расстояние между Анапой и Адлером по горным серпантинам. В дальнейшем у спортсмена планы проехать расстояние между Минском и португальским городом Порту, да и Юго-Восточная Азия объезжена еще не вся.

Во время написания материала Сергей с командой находился в Бангкоке, проехав по Азии уже больше трёх тысяч километров. Они практически обогнули Таиланд внутри его границ, не заезжая в горы (хотя такие планы у велосипедистов есть). Дальше путешественники двинутся на Пхукет, а потом в Малайзию на Куала-Лумпур. Там путешествие должно завершиться перелетом до Москвы, а оттуда в родной Гомель.





План поездки по Таиланду составлялся с учетом передвижения только по второстепенным дорогам, чтобы сократить до минимума перемещение по трассам и автомагистралям. Велопутешественники проехали 650 километров вдоль Меконга — река служит границей между Таиландом и Лаосом. В Малайзии у Сергея в планах забраться на самую высокую гору в стране — вершину Кинабалу, которая возвышается на четыре с лишним километра над уровнем моря. По расчётам велосипедиста, восхождение должно занять два дня.





По словам Сергея, Таиланд — страна, приспособленная для велосипедистов. Здесь много велодорожек с хорошим освещением. В стране много мотоциклов, поэтому по всем трассам есть огромные технические зоны для их обслуживания. Вокруг хватает маленьких кафе на улицах, куча хостелов и гостиниц, но если есть желание, то можно бесплатно переночевать в храме — накормят и напоят гарантированно. Вплоть до того, что ночлег можно найти в полицейском участке, и речь не идет о том, чтобы провести ночь в обезьяннике. Полицейские окажут вам прием — накормят и уложат.





«Таиланд — первая страна в списке, которая подойдет для велопутешественника. Захотел воды со льдом, — пожалуйста, в любом кафе бесплатно. Бывают даже столбики с надписями, что здесь можно набрать воды, — делится Сергей впечатлениями, — Ананасы или бананы стоят копейки. Автомобили и грузовики уступают дорогу велосипедистам — это вам не Гомель. Отличная страна, не зря тут так много туристов. В Тае есть и горы высотой 2,5 километра, и море, и развлечения, и приятные цены почти на все».





По словам Сергея, одно из главных достоинств Таиланда — дороги. Можно свернуть на любую дорогу и она будет в идеальном состоянии. К левостороннему движению привыкнуть можно за полчаса. Трафик на дорогах поделен 70 на 30 — при этом большая часть приходится на двухколесный транспорт.





Вдоль дороги тайцы продают еду, которую готовят прямо при клиенте. Все происходит без какого-либо меню, просто показываешь на ингредиенты, а потом из них что-то получается. Найти где перекусить возле дороги — такой проблемы не стоит никогда.





«Как только выходишь из аэропорта, первым делом ощущается духота, как в бане. Температура +33°С , но ощущается как наши +27°С. При такой температуре тайцы могут ездить в куртке, штанах, шлеме, маске на всё лицо, но зато в шлепанцах», — рассказывает Сергей в своем паблике «ВКонтакте».

Получить тайскую визу можно в Москве. Можно самостоятельно заниматься подачей документов, а можно это сделать через турфирму. Виза Сергею обошлась в 130 рублей, для белорусов она дается на два месяца. Визу в Лаос или Камбоджу можно купить прямо на границе за 30$, а во Вьетнаме можно две недели находиться без визы. В планах у Сергея устроить по этим странам велозаезд на 3000-4000 километров.

Сергей Ребко сторонник минимализма — в поездки на дальние дистанции велосипедист берет только самое необходимое. Нетбук для работы, телефон, деньги, паспорт, велозамок, «аптечку» для велосипеда и минимум повседневных вещей. Поездка по Юго-Восточной Азии обошлась Сергею примерно в 1000-1200$ без учета стоимости билетов. Путешественник советует брать деньги с собой наличными в долларах.





Сергей ездит на шоссейном велосипеде «Cannondale Synapse». Багажник на такой велосипед не прикрепить, поэтому приходится вешать «консольник» под седло, а нетбук возить в рюкзаке. Такая нагрузка очень нежелательна для спины, когда приходится крутить педали по шесть часов в день. Специального оборудования никакого на велосипеде нет. Единственный «апгрейд» — держатель телефона на руле.





Ремонтный набор для велосипедных камер обязательно должен быть в наличии. Сергей рассказывает, что за 2600 километров по Таиланду он поставил антирекорд по пробитым колесам. Камеры были пробиты пять раз. Правда, надо учесть, что часть пути прошла по гравийной дороге. До этого за 10 тысяч километров Сергей пробивал колеса только дважды.

До этой поездки самый длительный заезд был по Украине по маршруту Гомель-Киев-Львов-Винница-Киев-Гомель. Сергей преодолел это расстояние за 11 дней. «Во Львов ехали, чтобы горы посмотреть, но не удалось из-за "хороших дорог". Пришлось катить назад по разбитой дороге с фурами. Поездка вышла не самой насыщенной событиями», — сетует велосипедист.

Опасных ситуаций на дороге Сергей старается избегать. Если велосипед зацепит автомобиль, то это может обернуться непоправимой трагедией. Самая опасная ситуация за все велосипедные годы была летом прошлого года, когда велосипедисту пришлось ехать в темноте по трассе под проливным дождем среди грузовиков с прицепами. «Адреналина в крови было много, — рассказывает Сергей Ребко, — у меня только один фонарик был сзади. Но проехал нормально, благополучно».