Еще одна история о жестокости. Гомельский волонтер привезла из-под Слуцка и выхаживает восемь истощенных французских бульдогов

Сразу восемь бульдожек-скелетиков, спасенных под Слуцком, появились в доме Марины Ступинской, волонтера гомельского зоозащитного общества «Доброта».

Марина не первый год спасает от гибели бездомных животных, выхаживает, лечит, находит им семью. За свою практику она насмотрелась на многое: как изрядно под-надоевшую живую игрушку выбрасывают на помойку, оставляют на обочине дороги сбитую автомобилем дворнягу или доводят до крайнего истощения домашнего питомца, но пост «черных разводчиков» (так называют людей, бессовестно наживающихся на разведении породистых животных) в интернете поверг ее в ужас.





Перед новогодними праздниками волонтер увидела в соцсети «ВКонтакте» публикацию о трех истощенных французских бульдогах, которых пытались продать в Слуцке. Состояние собак Марину растревожило, поэтому она решила поговорить с хозяйкой животных по телефону. Та рассказала, что занимается разведением бульдогов, сейчас у нее слишком много питомцев, а кормить их нечем. Марина договорилась забрать самых худых и больных собак в обмен на сухой корм. Приехав 2 января в деревню, где жила заводчица, волонтеры просто опешили.

— Собак оказалось не просто много, а очень много, — рассказывает Марина Ступинская. — Из них примерно 22 французских бульдога (в основном девочки, которые, понятное дело, бесконтрольно плодятся). Все животные распределены по три-четыре особи и помещены в сооруженные на скорую руку загоны. Большинство — в крайней степени истощения и с различного рода повреждениями. Понятное дело, что после жизни в таких условиях двух-, трехлетние представительницы «деликатной» породы выглядят старухами: практически все слепые, тощие, с опухолями.







Хозяйка не скрывала цели содержания собак: регулярное получение потомства для реализации. В ходе переговоров волонтеры уговорили сельчанку отдать им восемь животных.





Уже у ветеринара в Гомеле стало понятно, что состояние бульдогов — результат нерегулярного и неполноценного питания (попросту голодания), несоблюдения норм содержания и чрезмерной эксплуатации в воспроизводстве (у каждой из вывезенных собак шрамы от нескольких операций кесарева сечения). Несмотря на содержание в жутких условиях, все животные достаточно человекоориентированы, ласковые и контактные.

— После возвращения нас тревожили мысли об оставшихся там животных, — говорит Марина. — Пытались вести переговоры о выкупе еще нескольких, но в какой-то момент хозяйка перестала идти на контакт, и пришлось написать обращение в Слуцкий райисполком с просьбой помочь забрать животных согласно статье Гражданского кодекса Беларуси о выкупе домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Надеемся, что нам помогут, а мы в свою очередь попытаемся организовать дальнейшую реабилитацию и найти пристанище всем несчастным «булькам».







О дальнейшей судьбе четвероногих подопечных Марины Ступинской можно узнать в группе «ВКонтакте» (vk.com/dobrota.gomel). Там же можно найти реквизиты на перечисление матпомощи постояльцам общества защиты животных «Доброта».