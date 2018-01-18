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Минобразования пояснило, как 20 января сады и школы будут отрабатывать выходной

  • 18 января 2018, 12:01
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В эту субботу в Беларуси должны отработать выходной 2 января.

Детские сады будут работать за выходной, а школы, как шестой учебный день, сообщает Tut.by со ссылкой на Министерство образовния. Дела обстоят так из-за того, что 2 января пришлось на школьные каникулы.

В отделе образования Гомельского горисполкома «Сильным новостям» пояснили, что в Гомеле будут действовать в рамках приказа Минобразования: учебные заведения будут работать по такому же графику. Cады с 7.00 до 19.00, учреждения дополнительного образования также, как в будний день. 


gomel.today
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