Минобразования пояснило, как 20 января сады и школы будут отрабатывать выходной

В эту субботу в Беларуси должны отработать выходной 2 января.

Детские сады будут работать за выходной, а школы, как шестой учебный день, сообщает Tut.by со ссылкой на Министерство образовния. Дела обстоят так из-за того, что 2 января пришлось на школьные каникулы.

В отделе образования Гомельского горисполкома «Сильным новостям» пояснили, что в Гомеле будут действовать в рамках приказа Минобразования: учебные заведения будут работать по такому же графику. Cады с 7.00 до 19.00, учреждения дополнительного образования также, как в будний день.